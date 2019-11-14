Ayşenur'un intihar ettiği dava yeniden yargıda İntihara sebep olduğu gerekçesiyle mahkum edilip yargıtay kararıyla tahliye edilen sanığın yeniden yargılanmasına başlandı AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent: "Ben bu işin peşini bırakmayacağım demiştim. Herkes onun çektiği acılar için ve kadınlık onuru için burada”

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur G.'nin (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılanacağı dava, Alanya'da başladı. Duruşmayı takibi için gelen sanatçı Haluk Levent, ise Ayşenur’un yanında olacağının sözünü verdiğini belirterek,” Ben bu işin peşini bırakmayacağım demiştim. Herkes onun çektiği acılar için ve kadınlık onuru için burada” dedi.

İddiaya göre, Ayşenur Güven, küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık S.S. tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakıldı ve bu durum Ayşenur’un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Ayşenur, sanık S.S.’nin tehdit ve cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca içinde bulunduğu bu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından tam 3 gün sonra geriye bir mektup bırakarak ve kendisini asarak yaşamına son verdi. Sanık S.S., yargılama süresince suçu inkar etti ve Ayşenur’un telefon numarasının dahi olmadığını iddia etmesine rağmen yine iddiaya göre sanık tarafından son 3 yılda 1612 defa arandığı tespit edildi. Yerelde yargılamayı yürüten Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından atılı suçlar yönünden sanık S.S. aleyhine 14 yıl hapis cezası verildi ve karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay’a gitmesinin ardından yerel mahkemede verilen ve üst yargı denetiminde onanan karar, 2’ye karşı 3 oy ile “sanık tarafından suçun işlendiğine dair şüpheden uzak kesin bir delil bulunmadığı” gerekçesi ile bozuldu ve beraat kararı verildi.

Kararın ardından tahliye edilen Selahattin S, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Selahattin S.'nin yeniden yargılandığı dava bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya Ayşenur Güven'in ailesi ve avukatı ile AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent de katıldı.

Duruşma öncesi Alanya Adliyesi önünde Ayşenur Güven'in annesi Emine baba Mustafa Sezer ile görüşen Haluk Levent, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Ayşenur’un yanında olacağının sözünü verdiğini belirtti. Levent, “Ben bu işin peşini bırakmayacağım demiştim. Herkes onun çektiği acılar için ve kadınlık onuru için burada, bende buradayım. Ben şunu çok iyi biliyorum. Biz ne olursa olsun ve direneceğiz ve kazacağız” dedi.



Baba Sezer: “Ben adalete güveniyorum”

Anne Emine Sezer, üzüntüsünden dolayı konuşamazken, baba Mustafa Sezer ise adalete güvendiklerini aktardı. Baba Sezer, “Adalet istiyorum ve lütfen bu kanunları yapan kişilere medya aracılığıyla seslenmek istiyorum. Bu kararlar yapılırken bin kere düşünsünler bir kere karar versinler. Bu kararlar verilirken, ödül verilir gibi değil suçlunun hak ettiği gibi cezalar verilsin. Ben adalete güveniyorum” dedi.

Haluk Levent ağlanyan Ayşenur'un kız kardeşi Zehra Sezer'e ise "Sana söz, Ben sana söz veriyorum biz başaracağız. Ayşenur’un ruhunu huzura eriştireceğiz” dedi.

ANTALYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.