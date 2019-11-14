Metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu Oğlunun ağır yaralandığı kazada sürücüden özür bekleyen baba, mahkemede sürücünün şikayetçi olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı Baba Hasan Hüseyin Şengül: “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu Oğlunun ağır ...

İHA

Antalya'da geçtiğimiz yıl motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce havaya fırlayan oğlu ağır yaralanan baba, geçmiş olsun beklediği otomobil sürücüsünün görülen davada şikayetçi olmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baba, "Bir 'geçmiş olsun' bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim" dedi.

Metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu Oğlunun ağır yaralandığı kazada sürücüden özür bekleyen baba, mahkemede sürücünün şikayetçi olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı Baba Hasan Hüseyin Şengül: “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim”

Antalya’da geçtiğimiz yıl motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce havaya fırlayan oğlu ağır yaralanan baba, geçmiş olsun beklediği otomobil sürücüsünün görülen davada şikayetçi olmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baba, “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim” dedi.
Kaza, 29 Nisan 2018 Pazar günü, Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çakmak'ın kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet, kavşakta V.A.’nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mahmut Çakmak ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül’ü özel bir hastaneye kaldırdı. Şengül, bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. Genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza sonrası ağır yaralanan gençlerden Kerim Tuna Şengül’ün babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
Kazanın ilk duruşması ise 12 Kasım Salı günü Antalya 1. Çocuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, kazada yaralanan Kerim Tuna Şengül ile babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsü V.A. ile kazaya şahit olan diğer motosikletli guruptaki gençler katıldı.

Otomobil sürücüsü: “Ben de yaralandım. Şikayetçiyim”
Duruşmada, her iki tarafta kırmızı ışıkta geçmediğini savunurken, birbirlerini suçladılar. Müşteki sıfatıyla davada yer alan otomobil sürücüsü V.A. ifadesinde, “Kavşağa yaklaştığım sırada bulunduğum şeritteki araçlara yeşil ışık yandı. İlk lambaya yakın araç bendim. Aracımı hareket ettirdim, kavşağa doğru saatte 40 km hızla harekete geçtim. Bu sırada yolun sağ tarafında kendisine kırmızı kırmızı ışık yanan şeritten 45 tane ayrı ayrı üzerinde 12 kişinin bulunduğu motosikletli grup kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa doğru hareket ettiler. Ben de bu sırada kavşakta bulunduğum için motosiklet grubundan bir tanesine çarptım. Motosikletli gruptan 2 kişi yere düştü. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Olayda benim kusurum yok. Ben normal hızla ve ışık sistemine uygun seyir halindeydim. Şikayetçiyim” dedi.
Mahkemede suça teşvik edilen çocuk sıfatıyla konuşan motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, iddiaları kabul etmeyip yeşil ışıkta geçtiğini savundu, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, ileri bir tarihte görülmek üzere duruşmayı erteledi.
Dava sonrası kazada oğlu ağır yaralanan gencin babası Hasan Hüseyin Şengül ve kazada motosikleti kullanan sürücü Mahmut Çakmak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Bu saatten sonra onu hiç affetmeyeceğim”
Baba Şengül, otomobil sürücüsü V.A.’nın motosiklet sürücüsünü suçlu görmesine şaşırdığını söyledi. Şengül şu ifadelerin kullandı:
“Süratim 40 diyor. Kamera kayıtlarına baksınlar 40 ile mi gelmiş 80 ile mi görünür. Üzülüyorum. Vuran kişi karşımıza çıktı, özür de dilemediği gibi sırtını dönüp gülerek bakıyordu, özür dilemeyi bırakın duruşmada ‘ben davacıyım’ dedi. Sonuna kadar uğraşacağım. Çünkü tek bir şey bir geçmiş olsun bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim.”

“Arkadaşım metrelerce havaya uçtu”
Motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak da olay günü denize gittiklerini ve dönüş yolunda kaza geçirdiklerini belirterek, “Kırmızı ışık yanıyorken durduk. Yeşil yandığında bizim kalkmamızla çıkmamız bir oldu. Sağ tarafta gelen sürücü süratli bir şekilde bize çarptı. Arkadaşım havaya uçtu metrelerce. O arkadaş da kaldırım taşlarına vurup durabildi. Tekeri nereden baksanız 1 metre havaya kalktı. Bugün mahkemeye çıktık, biz ona çarpmışız. İtiraz ettik, şikayetimizi yineledik. Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Kırmızıda geçtiğini düşünüyorum. O hızla gelip kaldırım taşlarını sökmesi, arabanın arkasının kalması mümkün değil. Görüntüleri izlesinler ve yorumu yapsınlar” diye konuştu.

ANTALYA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den Işıklar’a 12 bin 500 adet çiçek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Işıklar’a 12 bin 500 adet çiçek
ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu
Prematüre bebeğe annenin yoğun ilgisi önemli Çocuk, Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aşkın Güra Bayık: "Küvezdeki prematüre bebeğe annenin bol bol sevgi göstermesi, bebeğin hayata güvenle tutunmasını sağlamaya çok yardımcı olur" "Dokunma bebeğin güven duygusunu güçlendirir"
YEREL HABERLER Prematüre bebeğe annenin yoğun ilgisi önemli Çocuk, ...
Ayşenur'un intihar ettiği dava yeniden yargıda İntihara sebep olduğu gerekçesiyle mahkum edilip yargıtay kararıyla tahliye edilen sanığın yeniden yargılanmasına başlandı AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent: "Ben bu işin peşini bırakmayacağım demiştim. Herkes onun çektiği acılar için ve kadınlık onuru için burada”
YEREL HABERLER Ayşenur'un intihar ettiği dava yeniden ...
Eşeğe kötü muameleye tepki
YEREL HABERLER Eşeğe kötü muameleye tepki
Askerden geldi, suda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Askerden geldi, suda cesedi bulundu
Ablasının otomobilini çaldı, polis kovalamacayla yakaladı
YEREL HABERLER Ablasının otomobilini çaldı, polis kovalamacayla ...
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
20. Uluslararası Antalya Piyango Festivali açılışını Barbaros ve Symphonic Project ile yapacak
YEREL HABERLER 20. Uluslararası Antalya Piyango Festivali açılışını ...
Okuduğu yalnız ada filmlerinde etkilenip papaya üretimine başladı Bilgisayar mühendisi hobi amaçlı başladı üç sera kurdu
YEREL HABERLER Okuduğu yalnız ada filmlerinde etkilenip papaya ...
Rektör Kalan, Ankara'da bütçeyi görüştü
YEREL HABERLER Rektör Kalan, Ankara'da bütçeyi görüştü
Ümidini kestiği 4 inek ve 1 buzağıya 1 gün sonra kavuştu Jandarma, çiftçinin kaybolan ineklerini bulup teslim etti
YEREL HABERLER Ümidini kestiği 4 inek ve 1 buzağıya 1 gün sonra ...
41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bin 600 hekimin katılım gösterdiği kongrede, kulak burun boğaz alanındaki tüm gelişmelerin ve yeniliklerin gözden geçirilecek Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof.Dr. Özgür Yiğit: "Baş boyun kanserlerindeki en önemli etken sigara" "Her öksürükte ve her baş ağrısında antibiyotik gerekmiyor, viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotiğin yeri yoktur, yanlıştır" "6 ülkeyle KBB alanında iş birliği anlaşması imzalayacağız" "Türkiye artık gelişmişliğiyle bir cazibe merkezi olmuş durumda, tıp ve KBB alanında diğer ülkelerle yarışan bir ülke konumundayız"
YEREL HABERLER 41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ...
'Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi'
YEREL HABERLER 'Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi'
Kozmetik ürünlerindeki büyük indirimlere dikkat uyarısı
YEREL HABERLER Kozmetik ürünlerindeki büyük indirimlere dikkat ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Korkuteli’nde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaş’ta ev soyan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Kaş’ta ev soyan hırsızlar yakalandı
Bakan Kasapoğlu: Marka ülke olacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Marka ülke olacağız
U19 Milli Takımı, Ermenistan´ı 4-1 mağlup etti
YEREL HABERLER U19 Milli Takımı, Ermenistan´ı 4-1 mağlup etti
Kumluca'da orman yangını 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
YEREL HABERLER Kumluca'da orman yangını 1 hektar kızılçam ormanı ...
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğu döner bıçağıyla yaraladı
YEREL HABERLER Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğu döner ...
Bakan Kasapoğlu: "11. Kalkınma Planı çerçevesinde 81 ilimizi kapsayan bir yol haritasının oluşturulmasını hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "11. Kalkınma Planı çerçevesinde 81 ...
Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X