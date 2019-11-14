ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı. Alanya’da düzenlenen ve iki gün süren fuara ALKÜ’nün yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul, Konya’da başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan çeşitli 15 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Tercihlerine şimdiden yön vermek isteyen öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda ALKÜ’ye büyük ilgi gösteren öğrenciler okumak istedikleri bölümler ve yerleşke yaşamı hakkında merak ettiklerini en yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular.

ANTALYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:14

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