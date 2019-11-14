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'Şeytan'ın eline düştüm' deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama ...

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven'in (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılandığı davada yeniden tutuklama kararı çıktı. Mahkeme, daha önce olduğu gibi sanık hakkında 14 yıl hapis cezası verilmesine ve tutuklanmasına hükmetti. Yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtay'a gönderilecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven’in (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılandığı davada yeniden tutuklama kararı çıktı. Mahkeme, daha önce olduğu gibi sanık hakkında 14 yıl hapis cezası verilmesine ve tutuklanmasına hükmetti. Yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtay'a gönderilecek.
İddiaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin S. (30), tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakıldı ve bu durum Ayşenur'un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Ayşenur, Selahattin S.'nin cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca içinde bulunduğu bu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra ‘Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son verdi.
Sanık Selahattin S., yargılama süresince suçu inkar etti ve Ayşenur'un telefon numarasının dahi olmadığını iddia etmesine rağmen yine iddiaya göre sanık tarafından son 3 yılda 1612 defa arandığı tespit edildi. Yerelde yargılamayı yürüten Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından atılı suçlar yönünden sanık Selahattin S., aleyhine 14 yıl hapis cezası verildi ve karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmesinin ardından yerel mahkemede verilen ve üst yargı denetiminde onanan karar, 2'ye karşı 3 oy ile “sanık tarafından suçun işlendiğine dair şüpheden uzak kesin bir delil bulunmadığı” gerekçesi ile bozuldu ve beraat kararı verildi.
14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) hakkındaki dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülmeye başlandı. Bugün yapılan karar duruşmasında tutuksuz sanık Selahattin S. katılmazken Ayşenur Güven'in annesi, babası, kardeşi, eşi, yakın akrabaları katıldı. Tarafların avukatları da hazır bulundu.

“Sanık, cezayı alınca kızımın ruhu ancak böyle huzur bulacaktır”
Duruşmada Baba Mustafa S., bir aile düzeninin bozmasının bu kadar basit olmaması gerektiğini söyleyerek, “ Yargıtay'ın verdiği karar sanığa ödüldür. Mahkemenizden sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Kızımın ruhu ancak böyle huzur bulacaktır. Benim kızım karıncayı bile incitmezdi. Ben şimdi sokakta 20 25 yaşındaki kadınları görünce gözüme kızım geliyor ve içim cız ediyor. Cezanın artırılarak, sanığın tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

“Bu kişi sadece Ayşenur'u öldürmedi, tüm ailemi öldürdü”
Ayşegül Güven'in eşi Mustafa Güven ise, "Bu kişi sadece Ayşenur'u öldürmedi. Tüm ailemi öldürdü. Adalete güveniyorum. Mahkemenin Yargıtay'ın kararına karşı direnmesini bekliyorum" diye konuştu.

“Bu karar bir faciadır”
Ailenin avukatları da, "Bu davada ensest ilişki ve cinsel taciz vardır. Mağdur ölmeden önce kız kardeşiyle birlikte sanığın her ikisine de tacizde bulunduğunu beyan etmiştir. 14 yıl verilen ceza azken, Yargıtay'ın kararı vicdana ve ahlaka aykırıdır. Sanığın kendisine arazi anlaşmazlığı yüzünden iftira atıldığı savunması ise suçtan kurtulma çabalarıdır. Bu karar bir faciadır" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, Yargıtay'ın ilamına katılmadığını ve yerel mahkemenin kararında direnmesini istedi. Savcı da mütalaasında yerel mahkemenin daha önceki kararına uymasını talep etti.

“Sanığın tutuklanması yönünde oy birliğiyle karar verilmiştir”
Verilen aranın ardından kararını açıklayan Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, "Şu an aldığımız karar vicdani ve hukuki bir karardır. Sanığın eylemini gerçekleştirdiği yönündedir. Sanığın tutuklanması yönünde oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

Tutuklandı
Mahkeme heyeti sanık Selahattin S.'ye daha önce aldığı 14 yıl hapis cezası verilmesine ve sanığın tutuklanmasına hükmetti. Duruşmanın ardından
sanık hakkında tutuklama kararı çıkarken, yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtay'a gönderilecek.

ANTALYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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