Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Şeytan'ın eline düştüm" deyip intihar eden Ayşenur davası sonrası babanın isyanı Baba Sezer: “Ben ...

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven’in (22) bir mektup bırakıp intihar ettiği davanın karar duruşmasında amcasının oğlu sanık Selahattin S.’ye 14 yıl hapis cezası verilmesine ve tutuklanmasına hükmedilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan baba Mustafa Sezer, ”Ben bir erkek olarak, namuslu bir kişi olarak bu kişilerle aynı sokakta, aynı şehirde, aynı köyde bulunmaktan utanç duyuyorum” dedi. Aileye destek veren şarkıcı Haluk Levent, “Bizler yargının tecelli etmesini, kadınlık onurunun çok sağlam şekillerle ülkemizde oturtulmasını istiyoruz. Bugün kazandık, Ayşenur artık orada huzurlu uyuyacak" diye konuştu.
İddiaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin S. (30), tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakıldı ve bu durum Ayşenur'un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Ayşenur, Selahattin S.'nin cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca içinde bulunduğu bu zor durumu hem eşi hem de ailesiyle paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra "Ben bir şeytanın eline düştüm" yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son verdi.
Sanık Selahattin S., yargılama süresince suçu inkar etti ve Ayşenur'un telefon numarasının dahi olmadığını iddia etmesine rağmen yine iddiaya göre sanık tarafından son 3 yılda 1612 defa arandığı tespit edildi. Yerelde yargılamayı yürüten Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından atılı suçlar yönünden sanık Selahattin S., aleyhine 14 yıl hapis cezası verildi ve karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmesinin ardından yerel mahkemede verilen ve üst yargı denetiminde onanan karar, 2'ye karşı 3 oy ile “sanık tarafından suçun işlendiğine dair şüpheden uzak kesin bir delil bulunmadığı” gerekçesi ile bozuldu ve beraat kararı verildi.

Tutuklandı
14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) hakkındaki dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülmeye başlandı. Bugün yapılan karar duruşmasında tutuksuz sanık Selahattin S. katılmazken Ayşenur Güven'in annesi, babası, kardeşi, eşi, yakın akrabaları katıldı. Tarafların avukatları da hazır bulundu.

Baba Sezer: “Aynı köyde bulunmaktan utanç duyuyorum”
Mustafa Sezer, Yargının verdiği karara saygı duyduğunu belirterek, “Bu andan itibaren kadın cinayetlerini her gün televizyonlardan izlemekten bıktık, usandık. Ben bir erkek olarak, namuslu bir kişi olarak bu kişilerle aynı sokakta, aynı şehirde, aynı köyde bulunmaktan utanç duyuyorum. Buna sesimizi yükseltmezsek bir gün benim başıma gelen olayın diğer ailelerin başına gelebileceğini düşünerek cezaların ona göre verilmesini ve toplumumuzun bilinçlendirilmesini talep ediyorum” dedi.

Haluk Levent: “Artık ağzımda cümleler düğümleniyor”
Davaya destek veren AHBAP Başkanı şarkıcı Haluk Levent, süreçle ilgili söylenecek çok şey olduğunu belirtti. Levent, “Kadın cinayetleri artık ülkede sıradan hale getirilmeye çalışılıyor. Eğer buna yargıda alkış tutarsa hakikaten işimiz çok zor. Bizler yargının tecelli etmesini, kadınlık onurunun çok sağlam şekillerle ülkemizde oturtulmasını istiyoruz. Bugün kazandık, Ayşenur artık orada huzurlu uyuyacak. Ama kazanmakla da kalmıyoruz. Bu cezanın daha da artırılmasını talep edeceğiz, ben kendimde talep ediyorum. Bu nedenle ailemizle birlikte buruk olsa bir sevinç yaşıyoruz. Bu kazanma sadece bizler değil, sevgili avukatlarımızın, Antalya Barosu’ndan avukatlarımızın, Alanya Kadın Hakları Derneği ve tüm Türkiye halkının mücadelesiyle oldu. Artık ağzımda cümleler düğümleniyor. Çok hızlı konuşurdum ama çok teşekkür ediyorum, mutluluktan olsa gerek” diye konuştu

Avukat Gezginci: “Sanıkta bu cezayı çekmesini istiyoruz”
Karardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden ailenin avukatı Müge Gezginci şunları söyledi:
“Hem bir kadın hem de avukat olarak, hem de son dönemlerde artan kadın cinayetleri, çocuk istismarları karşısında verdiğimiz haklı mücadelenin karşılığını almak adına çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Mahkemelerde artık biz kendimize yeni bir yöntem geliştirdik. Aslında bende Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Kurumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi avukatım. Ancak bizim katılma taleplerimiz kabul edilmediği için, ‘ne olur, ne olmaz’ diye vekaletname sunarak duruşmalara girmeye başladık. Yerel mahkemede bizim katılma taleplerimizin kabulüyle birlikte istinafta ve Yargıtay’da katılma taleplerimiz bozulduğu için artık yerel mahkemelerde katılma taleplerimizi kabul etmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatları ya duruşmalara gelemiyor, ya da geç geliyor. Bu nedenle mağdurun daha fazla mağduriyetine sebep olunuyor. Derhal bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz, özellikle üst derece mahkemelerin. Biz şuan çok mutluyuz. Yargıtay aşamasında sunulan bir karşı oy neticesinde hepimiz bir savunma yaptık. Bundan dolayı aldığımız direnme kararı, hatta direnme sonrasında aldığımız tutuklama kararı bizi, aileyi, Ayşenur’u ve Ayşenurları mutlu etti. Bundan sonra da daha da iyi olacak her şey. Adalet yerini buldu sonunda ve Yargıtay aşamasında da bu kararın onaylanmasını ve kesinleşmesini bekliyoruz. Sanıkta bu cezayı çekmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Sezer: “Benim çocuğumu görmeye hakkım yok muydu?”
Ayşenur’un annesi Emine Sezer de, “İstediği kadar cezayı çeksin. Benim çocuğumu görmeye hakkım yok muydu? 3 tane daha evladım var. Onlara ne olacak bilemiyorum. Cezasını fazlasıyla alsın istiyorum” dedi.

Kız kardeş Sezer: “Ayşenur melek olup uçtu”
Kız kardeş Zehra Sezer ablası Ayşenur Güven’in 19 yaşında bir melek olarak uçtuğunu belirterek, “Şuanda o orada çok rahat. Alınan karardan dolayı daha da rahat, ben buna inanıyorum. Benim ablama vermiş olduğum bir söz vardı. Ne olursa olsun hakkını savunacağımızı söyledim, ablamın intihar ettiğini öğrendiğimde ve her ne olursa olsun, bu sonuç tutuklama kararı olsa dahi şuanda bu şahsın gereken cezasını alması için elimden geleni yapacağım. Ablama bir sözüm var, geride bir yeğenim var, bir tane daha kardeşim var. Kardeşim, ağabeyim, ailem, annem ve babam hepimiz birlikteyiz, hepimiz güçlüyüz. Her ne kadar yıkılmış olarak görenler olsa da ayaktayız ve ayakta durmaya da devam edeceğiz. Ablamın hakkını susturmam, susmamda. Her zaman ablamın arkasındayım. Ayşenurlar yok olmasın. Buradan tüm diğer kızlara da sesleniyorum. Bende bir kızım, şuanda 19 yaşındayım, ablamın öldüğü yaştayım. Her ne olursa olsun, bu amcanızın oğlu, ağabeyiniz, babanız, herhangi bir erkek, dışarıdan geçen biri, size dokunmayı denediği anda, size herhangi bir istismara yeltendiği anda en yakınıza, en güvendiğiniz kişiye, gerekirse en tanımadığınız veya polis ya da jandarmadan yardım alabilirsiniz. Susmayın, susturmayın. Herkes hakkını savunsun. Türkiye susarsa kız çocukları ölür, herkes susarsa kız çocukları ölür” diye konuştu.

ANTALYA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı
YEREL HABERLER Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan ...
Kaş’ta masal etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş’ta masal etkinliği düzenlendi
Kepez'den Altınova’ya Cemevi
YEREL HABERLER Kepez'den Altınova’ya Cemevi
Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı
YEREL HABERLER Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı
ALKÜ öğrencisi dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER ALKÜ öğrencisi dünya üçüncüsü oldu
Cahit Şahin: Turkish Airlines Open'ı 1 milyar kişi izledi
YEREL HABERLER Cahit Şahin: Turkish Airlines Open'ı 1 milyar kişi ...
Josef Sural'ın öldüğü kazanın bilirkişi raporunda şoför asli kusurlu bulundu
YEREL HABERLER Josef Sural'ın öldüğü kazanın bilirkişi raporunda ...
Futbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadı Minibüs sürücüsü sanık Esat A.: "Uykulu değildim, bilincim yerindeydi ve alkol kullanmadım. Kaza biranda meydana geldi"
YEREL HABERLER Futbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadı Minibüs ...
'Şeytan'ın eline düştüm' deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı Yargıtayın tahliye kararının ardından yerel mahkeme önceki karanını yeniledi Sanık, yeniden 14 yıla mahkum edildi
YEREL HABERLER 'Şeytan'ın eline düştüm' deyip intihar eden Ayşenur ...
8’inci Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 8’inci Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor
Josef Sural'ın öldüğü kazada bilirkişi raporu şoförü asli kusurlu buldu
YEREL HABERLER Josef Sural'ın öldüğü kazada bilirkişi raporu şoförü ...
Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla belada Delirten hastalığa yakalanan ve 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk: “Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum. Her şeyi unutuyorum ama çektiğim ağrıları unutamıyorum. Sersem gibi oldum”
YEREL HABERLER Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu ...
Büyükşehir’den Işıklar’a 12 bin 500 adet çiçek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Işıklar’a 12 bin 500 adet çiçek
ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER ALKÜ, fuarda öğrencilerle buluştu
Metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu Oğlunun ağır yaralandığı kazada sürücüden özür bekleyen baba, mahkemede sürücünün şikayetçi olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı Baba Hasan Hüseyin Şengül: “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim”
YEREL HABERLER Metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir ...
Prematüre bebeğe annenin yoğun ilgisi önemli Çocuk, Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aşkın Güra Bayık: "Küvezdeki prematüre bebeğe annenin bol bol sevgi göstermesi, bebeğin hayata güvenle tutunmasını sağlamaya çok yardımcı olur" "Dokunma bebeğin güven duygusunu güçlendirir"
YEREL HABERLER Prematüre bebeğe annenin yoğun ilgisi önemli Çocuk, ...
Ayşenur'un intihar ettiği dava yeniden yargıda İntihara sebep olduğu gerekçesiyle mahkum edilip yargıtay kararıyla tahliye edilen sanığın yeniden yargılanmasına başlandı AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent: "Ben bu işin peşini bırakmayacağım demiştim. Herkes onun çektiği acılar için ve kadınlık onuru için burada”
YEREL HABERLER Ayşenur'un intihar ettiği dava yeniden ...
Eşeğe kötü muameleye tepki
YEREL HABERLER Eşeğe kötü muameleye tepki
Askerden geldi, suda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Askerden geldi, suda cesedi bulundu
Ablasının otomobilini çaldı, polis kovalamacayla yakaladı
YEREL HABERLER Ablasının otomobilini çaldı, polis kovalamacayla ...
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
20. Uluslararası Antalya Piyango Festivali açılışını Barbaros ve Symphonic Project ile yapacak
YEREL HABERLER 20. Uluslararası Antalya Piyango Festivali açılışını ...
Okuduğu yalnız ada filmlerinde etkilenip papaya üretimine başladı Bilgisayar mühendisi hobi amaçlı başladı üç sera kurdu
YEREL HABERLER Okuduğu yalnız ada filmlerinde etkilenip papaya ...
Rektör Kalan, Ankara'da bütçeyi görüştü
YEREL HABERLER Rektör Kalan, Ankara'da bütçeyi görüştü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X