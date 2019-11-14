Antalyalı Sanatçı, Japonya’da Türkiye’yi temsil edecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Antalya Tanıtım Vakfı’nın desteği ile 23 Kasım’da Japonya Türk Kültür yılı çerçevesinde Tokyo Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkiye’yi temsil edecek. Bayramoğulları, Japon Piyanist Rie Tanaka eşliğinde Türk bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Japonya’da Antalyalı bir sanatçı temsilinin, ülke ve kent tanıtımı adına büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade etti. Başkan Gül Ege, “Antalya destinasyonunun sanatla anılması son derece önemli. Bu amaçla, kentimizde düzenlenen uluslararası organizasyonlar ve festivaller önemli olduğu gibi bunu yurt dışında çeşitli temsillerle yapabiliyor olmak ayrı bir meziyet. Antalya Tanıtım Vakfı olarak, bu ve benzeri organizasyonlara her zaman destek vererek, kentimizin tanıtımının tüm alanlarda yapılmasına gayret gösteriyoruz. ATAV çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi’nin de Antalya’daki rol model kadınları dünyaya tanıtma amacı ile bir Türk kadın sanatçısının bizleri temsili oldukça heyecanlı” diye konuştu.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ise katılacağı organizasyon hakkında bilgi verdi. Bayramoğulları, “Tokyo Yunus Emre Enstitüsü’nde Doç. Dr. Özge Gülbey Usta’nın Japonya Türk Kültür Yılı için yazdığı ve bana ithaf ettiği “Zamana Yolculuk” adlı eserin dünya prömiyerini de solo flüt ile gerçekleştireceğim. Japon Piyanist Rie Tanaka’nın eşliğinde Türk bestecilerinin eserinin çalınacağı gecede, bir Japon bestecinin eserini solo flüt olarak çalacağım” dedi.

ANTALYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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