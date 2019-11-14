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Saadet öğretmen intihardan önce 'öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı'ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Anne Gönül Harmancı (42) kızının intiharından 10 dakika önce kendisini arayıp, helallik istediğini belirterek, "Bana, öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi. Kendisine bağırdım, 'Yapma' dedim ama dinletemedim" dedi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde oturan Türkçe öğretmeni Saadet Harmacı, geçen nisan ayında Gaziantep 23 Nisan Mahallesi'ndeki Beykent İmam Hatip Ortaokulu'na atandı. Mayıs ayında stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Saadet Harmancı, ailesine, okul müdürü ve yardımcısının sürekli kendisine baskı yaptığını iddia etti. Yakın arkadaşlarına da bu durumdan söz eden Harmancı, okul müdürü ve yardımcısını sık sık kendisine ve diğer stajyer öğretmenlere, "Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Sizi bitiririz" diyerek baskı yaptığını söyledi.
ANNESİNİ ARADI HELALLİK İSTEDİ
10 Kasım günü Afyonkarahisar'da oturan annesi Gönül Harmancı'yla 3 kez görüşen Saadet Harmancı, en son 18.00 sıralarında tekrar arayarak helallik istedi. Annesiyle konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan Harmancı, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı. 23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde'de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Harmancı, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Gönül Harmancı, saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Saadet Harmancı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından geçen salı günü memleketi Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde toprağa verildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN HELALLİK İSTEDİ
Saadet Harmancı'nın intiharından önce sosyal medya hesabından "Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim" paylaşımında bulunduğu belirlendi.
'HER GÜN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLISINIZ SÖZÜNDEN BIKTIM USANDIM' 
Saadet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" yazdığı görüldü.
MOBBİNG İDDİALARIYA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
MEB, mobbing iddialarıyla ilgili olarak Saadet Harmancı'nın görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.
'OKUL İDARESİ KIZIMIZI EZDİ'
Gönül Harmancı'nın halası Derya Harmancı, yeğeninin nişanlısı Ç.Ö.'nün kendisini arayarak "Saadet hap aldı. Hemen ulaşın" dediğini anlattı. Yeğenini 3 defa aradığını ancak her seferinde meşgule aldığını belirten Harmancı, "Dördüncü aramamda cevap verdi. Bana, 'Hala ben gidiyorum' dedi. Sürekli müdür ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını söylüyordu. Müdür ve müdür yardımcısı yeğenime süreki 'Sizin meslek hayatınız burada pamuk ipliğine bağlı' diyormuş. Bunu bize ve arkadaşlarına hep söyledi. Okul idaresi çocuğumuzu ezdi, baskılara dayamadı ve canına kıydı" dedi.
Saadet Harmancı'nın diğer halası Kezban Harmancı ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden şikayetçi olacaklarını söyledi. Yeğeninin okulda sürekli baskı gördüğünü, mobbing nedeniyle intihara sürüklendiğini iddia eden Harmancı, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma açması yeterli değil. Yeğenimin kırmızı reçeteyle satılan ilaç kullandığı iddia ediliyor. Hiçbir hastanede ya da psikiyatri kliniğinde kaydı yok. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın da soruşturma açması lazım. Yeğenim bizimle konuştuktan en az iki saat sonra canına kıydı. Polisin sinyal takibi yapıp yerini belirlemesi gerekirdi. Onlar da görevini yapmadı. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız" diye konuştu.
'YAPMA DEDİM AMA DİNLETEMEDİM'
Anne Gönül Harmancı ise okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kızının olay günü saat 16.30 sıralarında kendisini arayıp, "Anne hakkını helal et" dediğini belirten anne Harmacı, "Kızım atlamadan 10 dakika önce yine aradı. Bana 'Öğretmenlik hayatımı bitirdiler. Okulda öğrencilerin önünde bana yumruk attılar. Kendisine bağırdım, 'yapma' dedim ama dinletemedim. Yavrum okuldaki baskılardan şikayet ediyordu. Özellikle müdür yardımcısından şikayetçiydi. Sürekli kendisine eziyet ettiğini söylüyordu. Hepsinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

ANTALYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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