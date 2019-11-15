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Tüketici en çok elektronik eşyadan mağdur

DHA

ANTALYA Tüketici Hakem Heyetlerine, yılın 10 ayında 14 bin 356 başvuru yapıldı. Tüketicinin şikayetleri arasında 2 bin 843 başvuruyla ev elektroniği ve dayanıklı tüketim malları ilk sırayı alırken, her 3 şikayetten 2'si tüketici lehine sonuçlandı.

ANTALYA Tüketici Hakem Heyetlerine, yılın 10 ayında 14 bin 356 başvuru yapıldı. Tüketicinin şikayetleri arasında 2 bin 843 başvuruyla ev elektroniği ve dayanıklı tüketim malları ilk sırayı alırken, her 3 şikayetten 2'si tüketici lehine sonuçlandı.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Özçulcu, yılın 10 aylık döneminde Antalya'da 14 bin 356 kişinin, elektronik eşyadan dayanıklı tüketim mallarına, tekstilden konut kredisine, banka kartından iletişim aboneliğine, sağlık hizmetlerinden turistik hizmete kadar pek çok konuda Antalya Tüketici Hakem Heyetlerine şikayet başvurusunda bulunduğunu belirtti.
2 bin 843 başvuru ile ev elektroniği ve dayanıklı tüketim mallarının ilk sırada yer aldığını belirten Özçulcu, ikinci sırada 2 bin 511 başvuruyla banka kartı, kredi kartı ve diğer bankacılık hizmetlerinin, üçüncü sırada 2 bin 242 başvuruyla tekstil ve giyim sektörü ile ilgili şikayetlerin geldiğini kaydetti. Abdullah Özçulcu, başvurulardan 1929'unun tüketici ve konut kredileri, 1751'inin iletişim, enerji ve diğer abonelikleri, 423'ünün sigortacılık hizmetleri, 282'sinin eğitim hizmetleri, 213'ünün ulaşım hizmetleri, 136'sının devre tatil, paket tur, diğer turistik hizmetler ve 104'ünün sağlık hizmetleriyle ilgili şikayetler olduğunu söyledi. Özçulcu, ilk 10 sırada yer alan bu başvuruların geçmiş yıllardan aktarılan diğerleriyle birlikte 14 bin 356'ya ulaştığını kaydetti.
5 BİN 226 BAŞVURU REDDEDİLDİ
Şikayet başvurularının çoğunluğunun tüketici lehine sonuçlandığını kaydeden Özçulcu, "2019 yılının 10 aylık döneminde yapılan her 3 başvurunun 2'si tüketici lehine sonuçlandı" dedi. Belge eksikliği, görevsizlik, yetkisizlik, kanıtlayamama gibi nedenlerle 5 bin 226 başvurunun reddedildiğini kaydeden Abdullah Özçulcu, tüketicileri bu konuda uyardı. Mal ve hizmet satın alırken mutlaka sözleşmenin bir sureti, fatura ve fiş gibi gider belgeleri, servis hizmetlerinde servis fişlerinin mutlaka alınması gerektiğine dikkati çeken Özçulcu, "Bu belgelerin 5-6 ay gibi makul süre muhafaza edilmesi gerekiyor. Çünkü bir sorun yaşandığında bu belgelerle başvuruda bulunulabiliyor" diye konuştu.
BAŞVURU 2 İLE 4 AY ARASINDA SONUÇLANIYOR
Başvuruların yaklaşık 2 ile 4 ay arasında sonuçlandığını da sözlerine ekleyen Abdullah Özçulcu, il ve ilçelerde bulunan tüketici hakem heyetlerine şikayet başvurusunda bulunabilmek için parasal kriterin olduğunu hatırlattı. 2019 yılı için ilçe hakem heyetlerine 5 bin 650 liraya kadar, il hakem heyetine ise 8 bin 480 liraya kadar almış olduğu ürünle ilgili şikayet başvurusu yapılabildiğini belirten Özçulcu, "Eğer şikayete konu olan ürün bu rakamları aşıyorsa o zaman tüketici mahkemesine gitmek gerekiyor" dedi.

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
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  • İKİNDİ 15:32
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