Kaş Belediyesi, ‘Travel Turkey İzmir’ için toplandı

13. ‘Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve Kongresine katılacak Kaş Belediyesi, konuyla ilgili toplantı yaptı.

Bu yıl 57 Aralık tarihleri arasında 13’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılacak Kaş Belediyesi, konuya ilişkin toplandı. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak’ın yönetimindeki toplantıya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm Müdürü Mustafa Aydın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, meclis üyesi Hüseyin Sertçelik ve Abdullah Hamarat ile turizm temsilcileri katıldı.

Toplantıda, geçen turizm sezonu değerlendirilerek, yeni sezon için görüş ve öneriler ortaya kondu. Kaş’ın tanıtımı ve turizm fuarlarında izlenecek yöntemler konusu ele alındı.

ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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