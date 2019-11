1 milyar dolarlık et

Antalya'da, eski eşi Ayşe Seyidoğlu’nu 21 yerinden bıçakladıktan sonra yakalanan ve mahkemede ‘hala onu seviyorum’ diyen sanığın sözleri, eski eşini sinir krizine soktu. Sanığın sevgisine inanmadığını söyleyen Seyidoğlu, “Seven adam karısını 21 yerinden bıçaklar mı? Onu mahkemeye şikayet ettim ama öbür dünyada da şikayetçiyim” dedi.

Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karayolları'nda memur olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu (48), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı. Bu sırada 6 ay önce boşandığı eski eşi N.S., arkasından gelip Ayşe Seyidoğlu'nun ağzını tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan eski eş N.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ekim Salı günü ilk duruşma görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık N.S., müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.



"Bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum"

Savunmasını yapan sanık, Ayşe Seyidoğlu'yu çeşitli nedenlerle kendisinin yaraladığını söyledi. Daha önce Muş'ta yaşadıklarını belirten N.S., babasından kalan 3 evi müşteki Ayşe Seyidoğlu'nun üzerine kaydettiğini ifade ederek, "Ben eşime güvendim. Onun eğitim hayatının ilerlemesini de sağladım. Çevremdeki insanların eşimin beni terk edebileceği yönünde uyarılarına rağmen mal varlığımı onun üzerine yaptım. Kızımın eğitimi için Rize'ye taşındık. Burada ailevi sorunlar yaşadık. Eşimin ve çocuklarımın yaşam tarzı değişti. Beni dinlemez hale geldiler. Muş'a dönmeyi teklif ettim ama eşim kabul etmedi. Aramızda tartışma çıktı. Evden uzaklaştırma aldım. Eşim Antalya'ya döndü. Ben de Antalya'ya geldim. Ama eşim beni eve sokmadı. Uzaklaştırma kararları olduğunu söyledi. Sokaklarda, banklarda yattım. Sefil bir hayata düştüm. Beni eve almaları yönünde ricada bulundum. Olay günü okula gidecek çocuğumu görmek istedim. Eşim evden çıkınca yanına gidip konuşmayı denedim. Bana hakaret etti. 'Sen adam mısın? Erkek misin' dedikten sonra yüzüme tükürdü. Ben de bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum. Orada bağıranlar oldu. 'Ambulans çağırın' dediler. Kaçtım. Sonra polise teslim oldum. Beni bu hale getiren eşimin kardeşleridir" dedi.



"Açlıktan bayıldığımı bilirim"

İfadesinde Muş'ta ikamet ettikleri sırada öğretmenlik yaptığını dile getiren Ayşe Seyidoğlu, maaşını eşinin ailesinin harcadığını, bu nedenden dolayı kendisine para kalmadığını ileri sürdü. Seyidoğlu, "Hamile kaldığım dönemlerde bile beslenmemi düzgün yapamıyorum. Öyle ki aç kaldığım zamanlar çok oldu. Açlıktan bayıldığımı bilirim. Giysilerimi hep eş dost verirdi. Ayakkabı param yoktu, yıllar böyle geçti" diye konuştu.



"Bıçak darbesi almayan bir noktam kalmadı"

Seyidoğlu, ifadesine şöyle devam etti:

"Muş'ta bana verdiğini iddia ettiği evleri ben aldım. Sanıktan geçen herhangi bir hak yoktur. Sanık Muş'tayken ziynet eşyalarıma da el koydu. Rize'de Karayolları'nda 4 yıl çalıştım. Gelirime el koydu. Ayrıca beni sürekli darp ediyordu. Muş'taki eylemlerini, Rize'de sürdürdü. Oğlumu öldürmekle tehdit edince çareyi gizlice Antalya'ya gitmekte buldum. Tayinimi de buraya aldım. 1 yıl 8 ay sonra sanık izimizi buldu. Bana saldırınca Antalya'da da uzaklaştırma kararı çıkardım. Olay günü işe giderken çöp atacaktım. Arkamda bir anda sanığı gördüm. Ağzımı eliyle kapatıp, karnımı bıçaklamaya başladı. Defalarca vurdu. Kan fışkırdı. Boğazımı kesecekti, engel oldum. Bu sırada sol elimin parmakları kesildi. Hem bıçakla vurup hem küfür ediyordu. Yere düştükten sonra üzerime çöktü ve rastgele vurmaya devam etti. Bıçak darbesi almayan bir noktam kalmadı. Artık öleceğimi düşündüm. Kelimei şehadet getirdim. Sanık öleceğimi düşünerek üzerimden kalktı ve uzaklaştı. Beni çevredekiler hastaneye götürdü. Tekrar hayata döndüm. Amacı beni öldürmekti. Sanıktan şikayetçiyim."



"Onu halen sevdiğimi söylemek isterim"

Ardından söz verilen sanık N.S., bıçaklama eylemini gerçekleştirdiğini ancak buna sebebiyetin ev mevzusu olduğunu savundu. Olay gününü anlatan N.S., “Çocuğum okula gitmeden onu görmek için oraya gittim. Eşim kapıdan çıktı ve konuşmak için yanına gittim. Bana, ‘Sen erkek misin' deyip bana tükürdü. Bunun üzerine ben de bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum. Oradan bağıranlar oldu. Ben de bırakıp kaçtım. Onu öldürmek amacında değildim. Onun bu söylediklerine katlanamıyorum ancak onu halen sevdiğimi de söylemek isterim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



"Bu caninin sözüne inanıp oyuna gelmeyin"

Duruşma sonrası sanığın sözlerine tepki gösteren Seyidoğlu, N.S.’nin mahkemeye girer girmez kafasını sallayarak kendisine tehditte bulunduğunu ileri sürdü. N.S.’nin mahkemede verdiği ifadelerin yalan olduğunu söyleyen Ayşe Seyidoğlu, “Babamın 3 katlı evi vardı onu üzerine geçirdi, arsası varmış satmışım. Olayı çarpıtıp gündemi değiştirerek hakimleri etkilemeye çalışıyor. Savcı ve hakimlerime çağrıda bulunuyorum. Bu adam benim boğazımı kesen, beni 21 yerimden bıçaklayan bu caninin sözüne inanmayıp oyununa gelmeyin. Bu adam sabah 7.30’da beni avladı, boğazımı kesmeye çalıştı. Ölümle pençeleşiyordum. Zaten öleceğimi anlayıp şehadet getirmeye başlamıştım” dedi.



"Vurup vurup bayıltıyordu"

Muş ve Rize’de yaşarken evliliği boyunca sanıktan devamlı şiddet gördüğünü ifade eden Seyidoğlu, “Şikayet edemiyordum. Sürekli tehdit ediyordu. Kimsem yoktu. Yere yatırıp boğazımı sıkıyordu. Vurup vurup bayıltıyordu. Sonra banyoya götürüp soğuk suyla uyandırıyorlardı. Vücudumun her tarafını simsiyah yapıyordu. Geceleri uyutmuyordu. Halıyı kaldırıp betonun üzerinde uyu diyordu. Yere yatırıp litrelik suları içeceksin deyip, ağzıma zorla boşaltıyordu. Çok işkenceler gördüm” diye konuştu.



"Seven adam 21 yerinden karısını bıçaklar mı?"

Eski eşinin ‘Onu hala seviyorum’ sözlerine de tepki gösteren Seyidoğlu, “Kendini kurtarmak için ona bu sözleri öğretmişler. Beni seven adam gelip 21 yerimden bıçaklar mı? O, beni öldürmek için gelmişti. Benim namusuma kadar dil uzattılar. Rize’de mavi boncuk dağıtıyormuşum, onu dinlemiyormuşum, kızım okula gitmiyormuş. Böyle bir şey olmadı. Mahkemede ‘eşimi ben çok seviyorum’ gibi kelimeler kullandı. Asla sevgisi yok. Beni hiçbir zaman eş olarak görmedi” şeklinde konuştu.



"Allah'ın mahkemesine de şikayet ediyorum"

Sanığın cezaevinden çıkıp tekrar gelmesinden çok korktuğunu da sözlerine ekleyen Seyidoğlu, “Dışarı çıkacak, tekrar gelip beni boğazlayacak diye çok korkuyorum. Çocuklarım korkuyor, gece yatamıyoruz. Onu mahkemeye şikayet ettim ama öbür dünyada da şikayetçiyim. Lütfen bana sahip çıkın. Savcılarıma sesleniyorum; bunu sakın çıkarmayın çünkü oyun yapıyor. Beni sevmiyor. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, lütfen benim sesime kulak verin” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.