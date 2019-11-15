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Ara tatilde 50 bin tatilci

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması, turizm sektörünü de hareketlendirdi. Özellikle havaların sıcak gittiği Antalya'nın en yoğun talebi gördüğü ara tatilde, Türkiye genelinde şu ana kadar 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığı açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması, turizm sektörünü de hareketlendirdi. Özellikle havaların sıcak gittiği Antalya'nın en yoğun talebi gördüğü ara tatilde, Türkiye genelinde şu ana kadar 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığı açıklandı.
Dünyanın birçok ülkesinde de uygulanan ara tatil uygulamasının Türkiye'deki ilk örneği, 15 Kasım'da başlıyor. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar 9 gün tatil yapacak. Turizm sektörünün de uzun yıllardır ısrarla talep ettiği ara tatil uygulamasının ilk örneğinde bazı turizm bölgelerindeki turizmci taleplerden memnun, bazı bölgelerdekiler ise henüz ara tatil bilinci oluşmadığı için talep görmediklerini açıkladı.
SICAK HAVA NEDENİYLE SAHİLLLER TERCİH EDİLİYOR
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'deki tatil alışkanlığının daha çok son dakika üzerine olduğunu söyledi. Ayık, henüz ara tatil bilinci oluşmadığını, taleplerin yeni yeni gelmeye başladığını kaydetti. Sıcak hava nedeniyle sahillerin daha çok talep gördüğünü kaydeden Ayık, Kapadokya, Pamukkale, Doğu ve Güneydoğu turlarının da ilgi gördüğünü söyledi.
'NİSAN-KASIM TAMAMI BÖLGELERE GÖRE TATİL OLMALI'
Nisan ara tatili ve önümüzdeki yıllarda ara tatil bilincinin daha artacağını belirten Ayık, mevsimsel şartlar göz önüne alınarak Türkiye'nin üç bölgeye ayrılması, ara tatillerin de bölgelere göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde kasım ve nisan aylarının tamamının tatil yapılabilecek hale getirilmesini beklediklerini belirten Ayık, "Turizm sektörü ve tatilciler açısından daha etkili olur. Birçok Avrupa ülkesinde de bu şekilde uygulanıyor" diye konuştu.
İNSANLAR TAM ADAPTE OLAMADI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da ilk ara tatil olmasından dolayı insanların tam adapte olamadığını, çok ciddi bir hareketlilik görülmediğini söyledi. Kış tatil döneminde daha çok kaplıcatermal ve kayak turizminin öne çıktığını anlatan Bağlıkaya, kayak tesislerinde yeteri kadar kar olmayışı, kaplıca-termal turizminin de çocuklara hitap etmemesinden dolayı bu iki alan açısından ara tatilin etkisinin görülmediğini kaydetti. Bağlıkaya, "İlk ara tatil olması sebebiyle çok büyük hareket yok, ama zamanla oturacaktır ve insanlar buna göre tatillerini planlayacaktır" dedi.
'TATİL İÇİN UYGUN BİR ZAMAN'
Ara tatilin sektör olarak uzun yıllardır talep ettikleri bir uygulama olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise şöyle konuştu:
"Bu sene ilk defa tescili olacak ve düşük sezona denk geliyor. Vatandaşlarımız için tatile çıkma ya da boş zamanı değerlendirme açısından bir fırsat doğuyor. İnsanlar gerçekten tatile mi çıkacak, evde mi değerlendirilecek, etkisini hep beraber göreceğiz. Ayrıca havalar Antalya'da çok iyi gidiyor ve tatil için uygun bir zaman."
ARA TATİLDE 50 BİN REZERVASYON
Ara tatil döneminde şu ana kadar Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, nisan ayındaki ara tatil için de şimdiden taleplerin alınmaya başladığını açıkladı. Türkiye'nin bölgelere göre ayrılarak kasım ve nisan aylarının tamamının tatil ayı olmasını istediklerini belirten Atmaca, "Bizim yetkililerden talebimiz, hem sezonu canlandırmak, hem de daha fazla tüketiciye ulaşmak için okulların bölgelere bölünerek kasım ve nisan ayının tamamına yayılması. Nisanda sezonu daha erken açacağız, kasımda da daha geç kapatacağız. Hem sezon başı, hem sezon olduğu içinde fiyatlarda çok daha ekonomik olacağından daha fazla tatilci yararlanabilir" dedi.
Atmaca, nem olmayışı sebebiyle de Antalya bölgesinde tarihi, doğal ve kültürel alanları gezmek için de en uygun zaman olduğuna işaret ederek, "Türkiye genelinde ara tatil satışları devam ediyor. İlk ara tatil açısından 50 bin gayet iyi bir rakam" ifadelerini kullandı.
ÇOCUK KONSEPTLİ OTEL DOLDU
Belek Turizm Merkezi'nde çocuk konseptiyle öne çıkan The Land of Legends Theme Park'ın Genel Müdürü Çetin Pehlivan ise Belek bölgesinde ara tatil dönemi taleplerin yüksek olduğunu söyledi. The Land of Legends olarak dünyadaki bütün ülkelerin okul tatil dönemlerine endeksli doluluklar yaşadıklarını belirten Pehlivan, ara tatil döneminde dolu olduklarını, Türkiye'de de ara tatil döneminin başlatılmasının turizm açısından çok yararlı bir karar olduğunu kaydetti. Pehlivan, ısıtmalı havuzlardan, ısıtmalı kaydıraklara parkın tüm anları ve aktiviteleriyle ara tatile hazır olduğunu aktardı.
ÇIRALI BÖLGESİNDE TALEP DÜŞÜK KALDI
Antalya'nın ağaç ev ve butik ve pansiyon tarzı otelleriyle öne çıkan Çıralı, Olimpos ve Adrasan bölgesinde ise taleplerin düşük olduğu açıklandı. Çıralı Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Mehmet Altıntaş, Çıralı'da sezonun sona ermek üzere olduğunu, 10'a yakın otelin açık olduğunu belirterek, "250 civarı turist var. Ara tatil dönemiyle ilgili çok talep gözükmüyor. Ancak ekim ayı çok iyi geçti. İnsanlar eylül-ekim aylarında bile tatil yaptığı için belki, belki de ara tatil bilinci tam oluşmadığından pek talep yok. Ancak bir neden de çocuklar için tatil ama veliler çalışıyor. Bu yüzden de tatile çıkamıyor olabilirler. Havalar çok iyi gidiyor, deniz girilmeye müsait, fiyatlar da yaz dönemine göre yüzde 50 uygun koşullarda. Nisan ara tatilinde ise hareketliliğin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
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