Corendon Airlines’dan TT Warsaw Fuarı’nda Parti

Corendon Airlines, TT Warsaw Turizm Fuarı’nın ilk akşamı The View Club’da turizm profesyonellerine özel parti veriyor.

Avrupa pazarındaki istikrarlı büyümesini sürdüren Corendon Airlines, TT Warsaw Turizm Fuarı’na Türkiye Pavilyonu’ndaki standıyla katılacak. Corendon Airlines fuara Varşova’nın en güzel manzarasına sahip The View Club’ın 32. katındaki roof’unda vereceği çok özel bir parti ile renk katacak. DJ Gromee, Novika ve Lex sahneye çıkacak Partide Polonya’nın en ünlü DJ’lerinden, ülkesini Eurovision’da da temsil etmiş Gromee’nin ardından elektronik müziğin özgün ikilisi Novika ve Lex sahne alacak. MTV’nin sevilen yüzlerinden Odeta Moro’nun sunuculuğunu yapacağı gecede Corendon Airlines’ın Polonya pazarındaki yeni yatırımları ve yeni hatları da tanıtılacak. Partiye katılım ve ayrıntılı bilgi için invitations@corendonparty.pl adresine mail atılabilir.

ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

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