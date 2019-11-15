Diyabete karşı seferberlik çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen panelde kamu yönetimlerine toplumda diyabet riskinin azaltılması için gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulunurken “Bizim Teneffüs Park denememiz böyle bir çabanın sonucudur. Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı eğitim kurumlarımızda, işletmelerimizde değerlendirmemiz ‘daha fazla önleyici tedbir nasıl alabiliriz’ noktasındadır” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Yaşam Hastanesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ‘Diyabetle yaşam paneli’ düzenlendi. Belediye kültür salonunda düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Abdullah Taşpınar, şeker hastalığıyla ilgili bilgi verirken Dr. Ahmet Barlak, diyabetlilerde takip ve kontrol konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Psikolog Anıl Yıldız’in ise ‘Diyabet ve Psikolojik Değişiklikler’ başlığında bilgilendirmenin yanı sıra Mina Şatana da diyabette beslenmede doğru bilinen yanlışları anlattı. Muratpaşa sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği panelin açılışına katılan Başkan Uysal, konuşmasında kamu yönetiminin toplumda diyabet yani şeker hastalığı riskinin azaltılması için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Muratpaşa Belediyesi olarak, bu hastalığa yakalanma oranının azaltılmasına yönelik bilimsel olarak ortaya konan ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Yanlış alışkanlıklarımızı tutku ile takip ediyoruz. Çok kötü yiyecekleri çok iyilermiş gibi yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Sporsuz bir yaşamı olağan hale getiriyoruz. Daha sonra hastalanıyoruz ve onunla uğraşıyoruz” diye konuştu.

Belediye başkanından önce bir insan olarak bütün kurum ve kuruluşları özellikle diyabete neden olan yiyecekler ve yaşam tarzı konusunda duyarlı olmaya davet eden Uysal, “Bizim Teneffüs Park denememiz böyle bir çabanın sonucudur. Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı olan eğitim kurumlarımızda yaptığımız değerlendirme, işletmelerimizde değerlendirmemiz ‘daha fazla önleyici tedbir nasıl alabiliriz’ noktasındadır. Buradan çağrıda bulunuyoruz ve bütün kuruluşların talebine açığız” ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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