Dr. Genç: "Öğretmenler diyabet konusunda eğitim almalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Genç: "Öğretmenler diyabet konusunda eğitim almalı”

İHA

Diyabetin, son yıllarda çocuklarda çok sık görülmeye başladığını belirten Aspendos Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Genç, “Diyabetli çocuklar zamanının büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Bu konuda öğretmenlerin, acil durumlar için eğitim almaları gerekir” dedi.
Vücudun beslenme kaynağı olan şekerin dengelenmesindeki önemli hormonların başında insülin geliyor. Şeker hastalığı yani diyabet, bu hormondaki bozulmalara bağlı olarak görülüyor. Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinse de son dönemlerde, konuyla ilgili farkındalığın da artmasıyla, çocuklarda da tespit edilebiliyor. Diyabet sadece erişkinlerde değil çocuklarda da görülen bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde ilerler ve başka sorunlara da yol açar. Tüm dünyaya gittikçe yayılan ve obezite ile birlikte tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilen diyabet hastalığının, çocuklarda ortaya çıkan belirtileri hakkında Aspendos Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Genç, açıklamalarda bulundu. Şeker hastalığını Tip 1 ve Tip 2 olarak iki gruba ayırdıklarını belirten Dr. Genç, “Tip 2 için en önemli risk faktörü şişmanlıktır ve genetik faktörler. Çocukluk döneminde görülen Tip 1 diyabetin nedeni daha az bilinmektedir. Bu iki diyabet arasındaki esas fark klinik bulguların çıkma hızıdır. Tip 1 diyabetli çocuklarda bulgular, 23 hafta içerisinde aniden ortaya çıkarken, tip 2 diyabet bulguları yıllar içerisinde oluşur ve uzun süre dikkatten kaçabilir” ifadelerinde bulundu.

Diyabette belirtiler
Çocukluk çağın diyabetinden şüphelenmeye gerektirecek ipuçlarına değinen Genç, "Çok su içmek ve idrara çok çıkmak. Genellikle aileler çok su içme ve çok idrara çıkmayı çok fark etmezler ve önemsemezler. Örneğin, hiç altını ıslatmayan bir çocuk altını ıslatmaya başlarsa, geceleri sık idrara çıkmaya başlarsa ya da her gün okula küçük bir su şişesiyle giderken büyük bir su şişesiyle gitmeye başlarsa bundan şüphelenmeliyiz. Aileler bunları gözden kaçırıyor. Eğer çocuğunuzun su şişesi büyümeye başlıyorsa burada diyabetten şüphelenmeliyiz ve doktora görünmeliyiz. Bir diğer şüpheleneceğimiz nokta kilo kaybıdır. İnsülin yağların depolanmasında da önemlidir. Çocuklarda yavaş yavaş yağ ve kas dokusu erir. Çocuk zayıflar. Çocuk bazen üç dört haftada sekiz on kilo kaybedebilir. Okul performansında azalma, bitkinlik, halsizlik, görme keskinliğinde azalma önemli bulgulardır" dedi.

"Obezite diyabeti tetikliyor"
Tip 2 diyabetin yani yetişkin diyabetinin son yıllarda çocuklarda görülme sıklığının artmasının nedeni; obezite sıklığındaki hızlı artış olduğunu belirten Aspendos Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Genç, “Obezite de son yıllarda inanılmaz bir artış söz konusu. Beslenme alışkanlıkları bozuldu. Çocuklar ne yazık ki sağlıklı beslenmiyor ve sonucunda obez oluyor. Bu durumda şeker hastalığına davetiye çıkarıyor. Ayrıca diyabete yatkın ailelerin çocuklarında daha belirgindir” şeklinde konuştu.

"Diyabet eğitimi verilmeli"
"Diyabetli çocuklar, zamanının büyük bir kısmını okulda geçiriyor" diyen Genç, “Bu nedenle öğretmenlerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler, kan şekeri düştüğünde ve acil durumlar için eğitim almalılar. Diyabetli çocukların insülini yapmasına ve ara öğünlerini almaları konusunda kolaylık sağlanmalı. Arkadaşları ile uyumlu bir okul yaşamı için bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Tip 1 diyabetli çocukların öğretmenleri, sorumluluk alamam diyerek çocukları aktivitelerden uzak tutmaları ayrıca bir sorundur. Aileler, çocuklar ve okul görevlileri eğitim almalıdır. Çünkü acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini bilmeliler. Çocuk hastaneye gelene kadar bir süre geçer ve o sürede beyin hücreleri zarar görebilir. Çünkü beyin hücreleri direkt şekerle çalışır” sözleriyle diyabet eğitiminin alınması gerektiğine dikkat çekti.

"Egzersiz ve diyet şart"
Tip 1 diyabetinde ailelerin yapabileceği çok şeyin olmadığını belirten Genç, bir hekime danışmaları gerektiğini, Tip 1 diyabetinin özel bir tedavi gerektirdiğini ve bu durumun özel bir durum olduğunu söyledi. Genç, kan şekeri ve dozunun iyi ayarlanması ve diyetisyenden de destek alınması gerektiğini vurguladı. Dr. Genç, “Tip 2 diyabetinde ise çocukluğundan itibaren beslenmesine dikkat etmeli ve egzersizi hayatından çıkarmamalı. Spor şart” dedi.
Genç, “Çocuğunun şeker hastası olduğunu öğrenen ebeveyinler, bu süreci iyi yönetmeli. Neler yapabilirler? Psikiyatrisin devreye girmesi lazım. Çünkü anne baba ve çocuk ciddi anlamda ağır bir depresyona giriyor. Çünkü tedavisi yok. Ömürleri boyunca bu iğneleri yapmaları ve diyetlerini bozmamaları gerekiyor. Çünkü çocuk arkadaşları dondurma yerken kendisi yiyemiyor. Bu çocuk için çok ağır. Belirle bir süre sonra çocuklar diyeti ve tedaviyi bırakıyor. Çocuklar sizin lafınız dinlemiyor” sözleriyle sürecin iyi yönetilmesi için psikiyatri desteğinin alınması gerektiğini belirti.

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi sürüyor
YEREL HABERLER Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi ...
Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, parkta kaybetti Cüzdanında 7 bin lira değerinde altınlar olduğunu iddia eden anne, birikimi hasta çocuğunun tedavi masrafında kullanacağını söyledi Anne Esra Dişçi: “Bulan kişiye sesleniyorum; vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir”
YEREL HABERLER Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, ...
Muratpaşa güneşle aydınlanacak
YEREL HABERLER Muratpaşa güneşle aydınlanacak
Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu
YEREL HABERLER Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu
Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti
YEREL HABERLER Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti
AŞT'de 48 çalışanın işine son verildi
YEREL HABERLER AŞT'de 48 çalışanın işine son verildi
Başkan Tütüncü’den gençlere övgü
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den gençlere övgü
Müftü 'aile'yi anlatırken, platforma çıkan çocuk oyun oynadı
YEREL HABERLER Müftü 'aile'yi anlatırken, platforma çıkan çocuk oyun ...
Okullar Ligi heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Okullar Ligi heyecanı başlıyor
Alanya Kalesi için UNESCO hedefi
YEREL HABERLER Alanya Kalesi için UNESCO hedefi
Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı
YEREL HABERLER Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı
Parkenin Akrepleri öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Parkenin Akrepleri öğrencilerle buluştu
'Abora-IV' Patara Antik Limanı'na taşındı
YEREL HABERLER 'Abora-IV' Patara Antik Limanı'na taşındı
ASFİM kayıtları başladı
YEREL HABERLER ASFİM kayıtları başladı
Büyükşehir’den Canlı Okuma Etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Canlı Okuma Etkinliği
Diyabete karşı seferberlik çağrısı
YEREL HABERLER Diyabete karşı seferberlik çağrısı
Corendon Airlines’dan TT Warsaw Fuarı’nda Parti
YEREL HABERLER Corendon Airlines’dan TT Warsaw Fuarı’nda Parti
Piyano Festivali’nde Karadeniz’den senfonik dalgalar
YEREL HABERLER Piyano Festivali’nde Karadeniz’den senfonik dalgalar
Muay thaici çift, evdeki sorunları ringde çözüyor
YEREL HABERLER Muay thaici çift, evdeki sorunları ringde çözüyor
Ara tatilde 50 bin tatilci
YEREL HABERLER Ara tatilde 50 bin tatilci
Evinin bir köşesinde 54 yıldır eşiyle birlikte kalaycılık yapıyor Antalya'nın en eski kalaycılarından Kara, mesleği torunlarına öğretiyor 54 yıldır teknolojiyle mücadele ederek mesleğini sürdürmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Evinin bir köşesinde 54 yıldır eşiyle birlikte ...
21 yerinden bıçaklanan kadın, eski eşinin mahkemede 'Onu hala seviyorum' sözlerine ateş püskürdü Eski eşinin mahkemeyi etkilemeye çalıştığını söyleyen kadın, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı Sanık eski eşin mahkemede 'Onu hala seviyorum' sözlerine tepki gösteren kadın, onun sevgisine inanmadığını ve cezaevinden dışarı çıkma ihtimalinden çok korktuğunu söyledi Ayşe Seyidoğlu: "Bu caninin sözüne inanıp oyuna gelmeyin" "Seven adam karısını 21 yerimden bıçaklar mı? Onu mahkemeye şikayet ettim ama öbür dünyada da şikayetçiyim" "Evliyken açlıktan bayıldığımı bilirim"
YEREL HABERLER 21 yerinden bıçaklanan kadın, eski eşinin mahkemede ...
Bir anlık hevesle başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bir anlık hevesle başladığı tekvandoda dünya ...
Kaş Belediyesi, ‘Travel Turkey İzmir’ için toplandı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi, ‘Travel Turkey İzmir’ için toplandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X