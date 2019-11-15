Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor

Konyaaltı Belediyesi, Antalya’da bir ilke daha imza atıyor. Konyaaltı Belediyesi, Antalya’da ilk kez uluslararası üst düzey sporcuların yarışacağı Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının startını veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük ödüllü turnuvasını Antalya’ya taşıyor. Türkiye ve uluslararası sporcuların Konyaaltı’nda yarışacağı, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası 17 Kasım Pazar günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde başlıyor. Turnuvanın tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının Antalya’da bir ilk olacağını söyledi. Başkan Semih Esen, “Küçümsenmeyecek ölçüde beyin enerjisi, dikkat ve yoğunlaşma isteyen, insanı geliştirecek analitik düşünmeyi sağlayan; özgüven, karar verme, hafıza ve hayal gücünü geliştiren satranç sporunu Konyaaltı ve de Antalya’mızda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu düşünceyle Türkiye ve uluslararası üst düzey sporcuları Konyaaltı’nda bir araya getirmek istedik. 17 Kasım Pazar günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde açılışını yapacağız. Tüm Antalyalıları bu açılışa davet ediyorum” dedi.

ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

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