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Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri maçı

DHA

MUAYTHAİ dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşkıran ve milli takım sporcuları, Antalya'nın Finike ilçesinde gösteri maçı yaparak öğrencilere muaythai branşını tanıttı.

MUAYTHAİ dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşkıran ve milli takım sporcuları, Antalya'nın Finike ilçesinde gösteri maçı yaparak öğrencilere muaythai branşını tanıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, öğrencilere spor sevgisi kazandırılması için Finike Şehit İsmail Çalkan İlk-Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi. Finike İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Yalçın, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği Personeli Jandarma Astsubay Mehmet Farfar, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Muaythai Takımı Başantrenörü Yasin Urlu, antrenör Hüseyin İnce ve beş milli sporcu, etkinlik öncesi Finike Kaymakamı Ergün Baysal'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Yuvalı Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Çalkan İlk-Ortaokulu'na geçen milli sporcular, öğrencilere gösteri maçı yaptı. 54 kilo yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonu olan Eylül Sultan Taşkıran ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç'un yaptığı gösteri maçı ise öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Muaythai takımı başantrenörü Yasin Urlu, yaptığı açıklamada, öğrencilere spor sevgisini aşılamak, çocukların özgüvenini artırmak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmek amacıyla etkinliğe katıldıklarını söyledi. Dünyada 120 ülkenin Muaythai Federasyonu'na üye olduğunu, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu belirten Urlu, "Türk Milli Takımı olarak ülkemizi dünyanın her tarafında temsil ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni döndük ve müsabakalardan 3 Avrupa şampiyonu çıkardık. Üç ay önce de Dünya Şampiyonası'na katıldık. Eylül Sultan Taşkıran dünya şampiyonu oldu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eylül Sultan Taşkıran ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç'un maçında detay
Gösteri maçından detaylar
Sporculardan detay
Öğrencilerden detay
Muaythai takımı başantrenörü Yasin Urlu'nun açıklamaları

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
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