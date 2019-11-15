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Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı detayı Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara'nın ...

İHA

Antalya'da çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olduğu iddia edilen eski eşi Ahmet Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Kandak'ın arkadaşı, "Dilara bana husumetli olduğu bir kişiden bahsetmedi, ancak evlenmek istediğini, çocuklarının velayetini alarak yeni bir evlilik kurmak istediğini söyledi" dedi.

Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı detayı Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara'nın ölmeden önce evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi Öldürülen Dilara’nın arkadaşı: “Dilara yeni bir yuva kurmak istiyordu, sonra vazgeçti" Dilara Kandak cinayeti davasına devam edildi

Antalya’da çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan Dilara Kandak’ın (23) katil zanlısı olduğu iddia edilen eski eşi Ahmet Y.’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Kandak’ın arkadaşı, “Dilara bana husumetli olduğu bir kişiden bahsetmedi, ancak evlenmek istediğini, çocuklarının velayetini alarak yeni bir evlilik kurmak istediğini söyledi” dedi.
Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kayboldu, 4 Mart'ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkisinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulundu. Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan, 2'nci evliliğini yaptığı öğrenilen Ahmet Y., 17 Nisan'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ahmet Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y., taraf avukatları ve müşteki katıldı. Geçtiğimiz duruşmada tanık olarak dinlenen M.C.O.’nun eşi H.O.’da, duruşmada tanık olarak dinlendi.

"Evlenmek istiyordu"
Maktul Dilara Kandak’la arkadaş olduğunu ifade eden H.O., Kandak’ın nasıl öldürüldüğünü bilmediğini söyledi. H.O., “23 aylık arkadaşlık süresince bazen eşimle, bazen de tek başıma Dilara Kandak’ın evine gittim. Husumetli olduğu bir kişiden bahsetmedi, ancak evlenmek istediğini, çocuklarının velayetini alarak yeni bir evlilik kurmak istediğini söyledi. S.T. isimli bir kişiyle evlenmek istediğini, daha sonradan bu kişiyle evlenmekten vazgeçtiğini de biliyorum” dedi. Ardından duruşmada tanık olarak dinlenen B.Y. ise Kandak’la kaybolmadan yaklaşık 2 ay önce flört döneminin olduğunu kaydetti.

"Dilara benimle evlenmek istiyordu"
Yaklaşık 1 ay Kandak’la flört ettiğini ifade eden B.Y., “Ben Dilara’nın ağabeyinin Mustafa Kandak olduğunu öğrendim. Mustafa Kandak, benim dükkana araba yıkatmaya gelen müşterimdir. Dilara’nın ağabeyi olduğunu da öğrendiğimde Dilara ile arama mesafe koydum. Önceden her gün görüşürken iki günde, üç günde bir görüşmeye başladım. Dilara benimle ciddi bir ilişki kurmuştu ve evlenmek istiyordu. Dilara ile arama mesafe koymaya başladığım günlerde sanık Ahmet Y. ile evlendiğini, sonradan boşandığını öğrendim” dedi.

“Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam etti”
Geçtiğimiz sene sanık Ahmet Y.’nin, arkadaşlarıyla beraber kendisiyle konuşmak için yanına geldiklerini ve Ahmet Y.’nin, ‘Dilara ile görüşme’ uyarısında bulunduğunu ileri süren B.Y., “Ahmet eski eşiyle görüşüyorum diye beni dövdürmek için adam toplamış. Bana, ‘benim çocuklarımın yanına gelmiyor. O kızla görüşme. Ben geçen birini bu yüzden zincirle dövdüm’ dedi. Ben de, ‘tamam ayrılacağım’ dedim. Dilara ile ayrıldık ama arkadaşlığımız devam etti. Yine arada görüşüyorduk” diye konuştu.
Dilara Kandak’ın kaybolmadan önce kendisini arayarak, ‘bir saat işim var. Bir saat sonra görüşelim’ dediğini belirten B.Y., daha sonra Kandak’ın aramadığını, kendisinin aradığında ise telefonuna ulaşamadığını söyledi. B.Y. şöyle devam etti:
"Ertesi gün yanıma M.C.O. gelerek, ‘Dilara’dan haberin var mı? Telefonu kapalı’ dedi. Ben de dün Dilara’nın beni aradığını, görüşmek istediğini daha sonra da kendisine ulaşamadığımı söyledim. M.C.O. bunun üzerine bana, ‘Dilara’nın evinin anahtarı sendeymiş’ dedi. Dilara bana anahtarı verdiğinde, ‘evimin anahtarının sende olduğunu kimseye söyleme’ dediği için, M.C.O’nun bana Dilara ile ilişkimin devam edip, etmediğini öğrenmek için zarf attığını düşündüm. Israrla anahtarı sorunca bende olduğunu söyledim. Ona anahtarı teslim ettim. Dilara’nın annesini M.C.O. tanıyordu. Anahtarı annesine verecekmiş, annesi de anahtarla evin içine girerek, Dilara’nın evde başına bir iş gelip, gelmediğine bakacaklarmış.”
Kandak’ın cesedinin bulunduğu günü anlatan B.Y. şu ifadeleri kullandı:
"Kaş’tan araba almaya gidecektik. M.C.O’yu aradım ve ‘arabaya almaya beraber gidelim’ dedim. O da bana Korkuteli Baraj tarafında bir eş cinselin cesedinin bulunduğunu söyledi. Biraz konuştuk sonra ben ona benimle gelip gelmeyeceğini sordum. Bana, ‘Az işim var, bitsin gelebilirim’ dedi. Ben de tamam deyip cesedi bulan kişiyi aradım. Yerini tam öğrenince yanımdaki arkadaşım S.O. ile motora binerek, cesede bakmaya gittik. Cesede bakma nedenimiz ise merak ettiğimiz içindi. Jandarmalar ve polisler vardı. Polislerin yanına kadar gittik. Polisler, ‘burada ne işiniz var?’ diye sordu. Biz de merakımızdan geldiğimizi söyledik. Sonra bir polis memuru bize, ‘ceset kime ait olabilir?’ dedi. Ben de ölen kişinin eş cinsel olduğunu duyduğum için, ‘Korkuteli’nde eş cinsel biri yok’ dedim. Polis de bana, ‘ölen bir kadın’ dedi. Bende bunun üzerine Dilara’nın kayıp olduğunu söyledim. Facebook’tan tespit ettiği Dilara’nın fotoğrafını bana göstererek, ‘kaybolan arkadaşın bu mu?’ dedi. Ben de, ‘evet’ dedim. Ardından bizi karakola aldılar ve Dilara’yı nereden tanıdığımı sordular. Ben de bildiklerimi söyledim."

"Ben suçsuzum"
Sanık Ahmet Y., B.Y ile eski eşi Dilara Kandak’ın flört ettiğini bilmediğini belirterek, “Doğal olarak o dönemde Dilara’nın evinin anahtarının B.Y.'de olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır tutukluyum. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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