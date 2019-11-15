FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama

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ANTALYA'nın Finike ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 Kasım'da yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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