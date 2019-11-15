Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Çavuşoğlu, bu kez kürsüye annesini kanser sebebiyle kaybeden bir evlat olarak çıktı Annesini ...

İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'nde kürsüye annesini kanserden kaybeden ve aynı zamanda siyasetçi olan bir evlat olarak çıktığını belirterek kanserli hasta yakını olma deneyimini paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, "Rahmetli annemin hastalığı 3. dereceydi, 68 ay yaşar dediler, 16 ay yaşadı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin(AKPM) görevim bitti, son 10 gün annemle aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkı rahmetine kavuştu" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'nde kürsüye annesini kanserden kaybeden ve aynı zamanda siyasetçi olan bir evlat olarak çıktığını belirterek kanserli hasta yakını olma deneyimini paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, "Rahmetli annemin hastalığı 3. dereceydi, 68 ay yaşar dediler, 16 ay yaşadı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin(AKPM) görevim bitti, son 10 gün annemle aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkı rahmetine kavuştu" şeklinde konuştu.
Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Samur anısına düzenlenen “Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi” Regnum Carya Otel’de gerçekleştirildi. Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir siyasetçinin kanserli hasta yakını olma deneyimini, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’yi kanser alanında temsil eden bilim adamları ve Antalyalı iş adamlarıyla paylaştı.
Anlamlı törende bilim adamları ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Mustafa Özdoğan’ı rahmetli annem akciğer kanseri olduğu zaman tanıdım. O zaman anneme Alanya’da teşhis konulduktan sonra, Ankara’da emin olmak için teşhisleri yaptırdık. Daha sonra tedavi aşamasına geçtik ve o dönemde 47 ülkenin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Başkanıydım. İlk defa bir Türk ve ilk defa bir Müslüman olarak, bu göreve gelen kişi olarak, büyük bir sorumluluk. Hayat bizi o zaman başka bir sorumlulukla, yükümlülükle baş başa bıraktı. Orayı yönetirken rahmetli anacığımın hastalığını yönetmekle karşı karşıya kaldım. İlk defa ailemizden bir kişi kanser hastalığına yakalanmıştı" diye konuştu.

"Annemle 10 gün aralıksız vakit geçirdim"
Her insanın çevresinde kanser hastası olduğu zaman söylesek mi söylemesek mi diye tereddütte kaldığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Tedavi karşısında ne yapmalıydık? Öncelikle hastanın ailesinin yanında olması çok önemli. Yurt dışında ya da Ankara'da tedavi ettirebilirdik. İmkanımız vardı. Hastanın kendi ailesinin yanında olmasının önemini anladık. Ama ailemiz Antalya’daydı. Bize Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ı tavsiye ettiler. Mustafa hoca ile tanışır tanışmaz, annemi ona emanet ettik. O süreçte kanser hastasının sadece alacağı ilaç ve tedavi değil, nasıl yönetileceğini ondan gördük, öğrendik. Rahmetli annemin hastalığı 3. dereceydi, 68 ay yaşar dediler, 16 ay yaşadı. AKPM görevim bitti, son 10 gün annemle aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkı rahmetine kavuştu. Bu süreçte öğrendiğimiz bir şey de, devlet ve hükümet olarak bu teknolojileri yakından takip edip, hemen onaylandıktan sonra ödemesini devlet olarak yapmanız gerekiyor. Bugün kanser tedavisinin tamamını devlet ödüyor. Ama yeni ilaçları devletin takip edip zamanlıca komisyondan geçirip listesine alması gerekiyor. Bu tür ilaçların ödenecekler listesine alınmasına küçük de olsa katkı sağladığım için ayrıca mutluyum" dedi.
Çavuşoğlu ayrıca kalp yetmezliği olan bir yakınlarına suni kalp takıldığını aktararak bunu gördükten sonra bu cihazların devlet tarafından tamamının karşılanmasına vesile olduklarını aktardı.

"Personelimizi yurt dışına kanser tedavisi için göndermiyoruz"
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bakanlık olarak eskiden kanser olan personelimizi tedavi için yurt dışına görevlendiriyorduk. Bu tedavilerini alabilmeleri için tayin oldular. Eğer Türkiye’de tedavisi yoksa personelimizi yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye’de artık kanser tedavisi en iyi şekilde yapılıyor. Bizim kendi personelimiz bu amaçla göndermiyoruz, haksızlıkta olmaması gerekiyor.”

"Bizi onlar gururlandırıyor"
Bir ülkenin yumuşak gücünün kalıcı olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir. İnsani ve kalkınma yardımında son 5 yıldır dünyada birinci sıradadır. Bu yardımların içinde sağlık hizmetleri de var. Bugün dünyanın her yerinde hastane kuruyoruz, çok sayıda hastayı ülkemizde tedavi ediyoruz. Bir o kadar da insanı ülkemizde eğitiyoruz. Türkiye’nin itibarını en çok yükseltenler de yurt dışında çalışıp doktor bilim adamı olup orada buluşlar yapan burada Türk bilim adamı var demesi bizleri gururlandırıyor.”
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından zirve çerçevesinde düzenlenen yarışmada proje dalında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en ...
FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı
YEREL HABERLER Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp ...
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde tanıklar dinlendi
YEREL HABERLER Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde ...
Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı detayı Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara'nın ölmeden önce evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi Öldürülen Dilara’nın arkadaşı: “Dilara yeni bir yuva kurmak istiyordu, sonra vazgeçti" Dilara Kandak cinayeti davasına devam edildi
YEREL HABERLER Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı ...
Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta kaybetti
YEREL HABERLER Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta ...
Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri maçı
YEREL HABERLER Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri ...
Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu
Demre'de endişelendiren görüntü
YEREL HABERLER Demre'de endişelendiren görüntü
Antalyaspor’da Stjepan Tomas imzayı attı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Jose Mourinho'yu getirseniz bile hocamızdan daha fazla riskli görüyorum" Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: “Bu kulüp çok daha güzel şeyler hak ediyor" "Ofansif futbol oynamak istiyoruz ve bu kadroya sahibiz"
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Stjepan Tomas imzayı attı Antalyaspor ...
Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme ...
Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar ...
Devrilen ağaçlara müdahale
YEREL HABERLER Devrilen ağaçlara müdahale
Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti Antalya'da bir iş yerine pencereden giren hırsız kasadaki 700 lirayı ve 3 kavanoz balı çaldı Hırsızın yüzünü kapatması, kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında ...
Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyattan sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyattan ...
Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Belediye tiyatrosu turnelere devam ediyor
YEREL HABERLER Belediye tiyatrosu turnelere devam ediyor
Dr. Genç: "Öğretmenler diyabet konusunda eğitim almalı”
YEREL HABERLER Dr. Genç: "Öğretmenler diyabet konusunda eğitim ...
Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi sürüyor
YEREL HABERLER Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi ...
Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, parkta kaybetti Cüzdanında 7 bin lira değerinde altınlar olduğunu iddia eden anne, birikimi hasta çocuğunun tedavi masrafında kullanacağını söyledi Anne Esra Dişçi: “Bulan kişiye sesleniyorum; vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir”
YEREL HABERLER Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, ...
Muratpaşa güneşle aydınlanacak
YEREL HABERLER Muratpaşa güneşle aydınlanacak
Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu
YEREL HABERLER Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X