İngiliz turistte katlamalı artış trendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İngiliz turistte katlamalı artış trendi

DHA

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Son yıllarda, Türkiye ve Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngiliz misafirlerimiz katlamalı şekilde artış trendine girdi" dedi.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Son yıllarda, Türkiye ve Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngiliz misafirlerimiz katlamalı şekilde artış trendine girdi" dedi.
AKTOB, Antalya ve Türkiye turizminin en önemli pazarlarından biri olan İngiltere'de 46 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 40'ıncı World Travel Market (WTM) Londra 2019 Turizm Fuarı sonrası bir değerlendirme raporu hazırladı. İngilizlerin 2018 yılında 15,6 milyon ziyaretçi sayısıyla en fazla ziyaret ettiği ülkenin İspanya olduğuna dikkat çekilen raporda, "İspanya, yurt dışını ziyaret eden İngilizlerin yüzde 22 oranında pazar payına sahip. En uzun geceleme sayısı ise 13 geceyle ABD'de gerçekleşti. İngilizler, ziyaretlerini yüzde 80 oranında Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor, ortalama kalış süreleri ise 8 gece. 2018 yılında 45,4 milyar sterlin harcama yaptı. Birleşik Krallık'tan yurt dışına yapılan seyahat sayısı 2018 yılında 72,8 milyon oranında gerçekleşti" denildi.
TÜRKİYE İLK 10'DA DEĞİL
Birleşik Krallık seyahat hacminin yüzde 79,4 oranının İspanya, Fransa ve İtalya olarak 3 ülke tarafından paylaşıldığı belirtilen raporda, uluslararası seyahat harcamasında dünyada dördüncü sırada yer alan önemli bir kaynak pazar olduğu belirtildi. Türkiye'nin ilk on ülke içinde yer almadığı da vurgulandı. Raporda, İngiliz turistlerin Türkiye'ye neden daha az ilgi duyduğunun araştırılarak, pazar profiline endeksli kampanyalar ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine işaret edildi.
EN ÇOK MUĞLA'YA GELİYORLAR
İngilizlerin Türkiye'de en fazla Muğla bölgesini ziyaret ettiği açıklanan raporda, "Muğla bölgesinin pazardaki payı yüzde 46. Ardından yüzde 23 İstanbul, yüzde 22 oranında Antalya geliyor. 2019 yılında, Antalya'da yükselen İngiliz ziyaretçi ve talep kayması nedeniyle tur operatörleri ve uçak şirketleri önemli ölçüde kapasite artışına gitti. Antalya, geçen yıla göre yüzde 75 oranında artış gösteren Türkiye destinasyonu oldu" denildi.
TÜRKİYE'DEKİ KİŞİ BAŞI HARCAMALARI DÜŞÜK
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre İngilizlerin yurt dışında kişi başı harcaması 2018 yılında 622 sterlin seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye'de bu rakamın 580 Sterlin olduğu belirtildi. Bu yılki fuarın dünyanın farklı noktalarından 51 bin seyahat profesyonelini Londra'da bir araya getirdiği belirtilerek, dünya turizmine yön veren turizm borsası niteliği taşıyan ve 84 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen büyük buluşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı yeni fuar konseptini de ilk kez uyguladığı açıklandı.
THOMAS COOK'UN BOŞLUĞU DOLDURULUYOR
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, fuarda sezona yönelik ilk verilerin alınmaya başlandığını, geniş iş hacmi barındıran bir fuar olduğunu söyledi. Erkan Yağcı, özellikle bu yılki fuarın, dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasıyla değişen dengelerin gözlemlenmesi ve sürecin takip edilmesi yönünden büyük önem taşıdığını açıkladı. Yağcı, "Sayın Bakanımız ve bakanlık yetkilileri ile süreci daha hızlı ve sağlıklı yönetmek amacıyla İngiliz yetkililer, tur operatörleri ve uçak şirketleri ile görüşmelerimiz oldu. Thomas Cook'un yarattığı boşluğun, diğer tur operatörleri ve uçak şirketlerinin revize ettikleri kapasite artışları ve uçak planlamaları ile dolacağı yönünde verileri aldık" dedi.
İNGİLİZLER KATLAMALI ARTIŞ TRENDİNDE
Birleşik Krallık'ı ana pazarlardan biri yapacak güçlü tanıtım atağı, algı yönetimi ve bu yönde oluşturulacak stratejiyi destekleyici çalışmalar içinde olacaklarını belirten Erkan Yağcı, "Birleşik Krallık'ın pazar payı, kaynak pazar kapasitesi ile kıyaslandığında, Türk turizmi yeterli payı alamıyor. Son yıllarda, Türkiye ve Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngiliz misafirlerimiz katlamalı şekilde artış trendine girdi. Yükselen taleple birlikte tur operatörleri kapasite artışına gitti. Bu oran bu sezon da, önümüzdeki sezonlarda da çok daha büyüyecek" diye konuştu.
NELER YAPILMALI?
Raporda, Birleşik Krallık pazarının gelişmesine katkı sağlayacak etkenler ise şöyle sıralandı:
"Birleşik Krallık'ın seyahat hacmi düşünüldüğünde yan pazar olarak değil, ana pazar olarak değerlendirilmeli. Golf ve futbol turizminin geliştirilmesi yönünde destekler artırılmalı. Özellikle Antalya bölgesine direkt tarifeli seferler konulmalı. Turizmi destekleyen yan ürünlerin geliştirilmesi yönünde teşvikler olmalı. Doğa sporları ve doğa turizmine destekler artırılmalı. Bu alanlarda yapılacak projelere teşvikler verilmeli. Aile konseptine yönelik tanıtımlar artırılmalı."

ANTALYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman çöpleri, kadınların elinde dövize dönüştü
YEREL HABERLER Orman çöpleri, kadınların elinde dövize dönüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en ...
Bakan Çavuşoğlu, bu kez kürsüye annesini kanser sebebiyle kaybeden bir evlat olarak çıktı Annesini kanser sebebiyle kaybeden Bakan Çavuşoğlu yaşadıklarını, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’yi kanser alanında temsil eden bilim adamları ve Antalyalı iş adamlarıyla paylaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hayat bizi o zaman başka bir sorumlulukla, yükümlülükle baş başa bıraktı, orayı (AKPM) yönetirken rahmetli anacığımın hastalığını yönetmekle karşı karşıya kaldım" "Rahmetli annemin hastalığı 3. dereceydi, 6-8 ay yaşar dediler, 16 ay yaşadı, AKPM görevim bitti, son 10 gün annemle aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkı rahmetine kavuştu" "Türkiye’nin itibarını en çok yükseltenler de yurt dışında çalışıp doktor bilim adamı olup orada buluşlar yapan burada Türk bilim adamı var demesi bizleri gururlandırıyor" "Bakanlık olarak eskiden kanser olan personelimizi tedavi için yurt dışına görevlendiriyorduk, Türkiye’de artık kanser tedavisi en iyi şekilde yapılıyor, biz kendi personelimiz bu amaçla göndermiyoruz, haksızlık ta olmaması gerekiyor."
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, bu kez kürsüye annesini kanser ...
FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı
YEREL HABERLER Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp ...
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde tanıklar dinlendi
YEREL HABERLER Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde ...
Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı detayı Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara'nın ölmeden önce evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi Öldürülen Dilara’nın arkadaşı: “Dilara yeni bir yuva kurmak istiyordu, sonra vazgeçti" Dilara Kandak cinayeti davasına devam edildi
YEREL HABERLER Dilara Kandak cinayetinde evlilik hazırlığı ...
Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta kaybetti
YEREL HABERLER Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta ...
Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri maçı
YEREL HABERLER Milli sporculardan 'muaythai' tanıtımı için gösteri ...
Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu
Demre'de endişelendiren görüntü
YEREL HABERLER Demre'de endişelendiren görüntü
Antalyaspor’da Stjepan Tomas imzayı attı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Jose Mourinho'yu getirseniz bile hocamızdan daha fazla riskli görüyorum" Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: “Bu kulüp çok daha güzel şeyler hak ediyor" "Ofansif futbol oynamak istiyoruz ve bu kadroya sahibiz"
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Stjepan Tomas imzayı attı Antalyaspor ...
Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme ...
Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar ...
Devrilen ağaçlara müdahale
YEREL HABERLER Devrilen ağaçlara müdahale
Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti Antalya'da bir iş yerine pencereden giren hırsız kasadaki 700 lirayı ve 3 kavanoz balı çaldı Hırsızın yüzünü kapatması, kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında ...
Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyattan sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyattan ...
Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Belediye tiyatrosu turnelere devam ediyor
YEREL HABERLER Belediye tiyatrosu turnelere devam ediyor
Dr. Genç: "Öğretmenler diyabet konusunda eğitim almalı”
YEREL HABERLER Dr. Genç: "Öğretmenler diyabet konusunda eğitim ...
Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi sürüyor
YEREL HABERLER Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi ...
Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, parkta kaybetti Cüzdanında 7 bin lira değerinde altınlar olduğunu iddia eden anne, birikimi hasta çocuğunun tedavi masrafında kullanacağını söyledi Anne Esra Dişçi: “Bulan kişiye sesleniyorum; vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir”
YEREL HABERLER Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X