Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: "Artık kanser tek bir ekip işi değil, çoklu göz, çoklu insan, çoklu akademik aktivitelerin birleşmesiyle çözülecek bir iş" "Gerek siyasetçi, gerek hekim, herkes kanser olabiliyor, yaşamla mücadeledir bu" "Bugün bir bakanın ülkesine güvenmesi annesini ülkesinde tedavi etmesi gurur vericidir"

Memorial Antalya Hastaneleri Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Türkiye’nin her ilinde onkoloji alanında değerli hocaların olduğunu belirterek, “Bugün bir bakanın ülkesine güvenmesi, annesini ülkesinde tedavi ettirmesi gurur vericidir” dedi.

Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Samur anısına düzenlenen “Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi” Regnum Carya Otel’de gerçekleştirildi. Regnum Carya Otel’de Prof. Dr. Mustafa Samur anısına düzenlenen zirvede yurt içi ve yurt dışından ünlü bilim adamları bir araya geldi.

2008’de 42 yaşındayken hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Samur’un anılması amacıyla yola çıkan arkadaşları, kanser alanında çalışan bütün disiplinleri bir araya getirip, kongreye katılan uluslararası başarılara imza atmış akademisyenlerin de yol göstermesiyle genç araştırıcılar için yeni kıvılcımlar oluşturmak istedi.

150’ye yakın bilim insanının görev aldığı, 500’e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacısının katıldığı kongrede, onkolojideki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir siyasetçinin kanserli hasta yakını olma deneyimini kongre kapsamında düzenlenen ödül gecesinde katılımcılarla paylaştı.



"Kanser ekip işi"

Düzenlenen yarışmada proje dalında dereceye girenlere ödüllerini Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zirveye destek veren iş adamları takdim etti. Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, onkoloji alanında Türkiye’de farklı bir şeyler, bir hareket başlatmak istediklerini kaydetti.

Dünyada kanser ve onkoloji alanında çalışan ünlü Türk doktorların olduğunu ifade eden Özdoğan, “Bu sıra dışı Türkleri genç arkadaşlarımızla buluşturmak istedik. Artık kanser tek bir ekip işi değil, çoklu göz, çoklu insan, çoklu akademik aktivitelerin birleşmesiyle çözülecek bir iş. Gönlünü emeğini onkoloji alanına vermiş yurt içi ve yurt dışından değerli hocalarımızı gençlerimizle bir araya getirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.



"Bakanın ülkesinin hocalarına güvenmesi gurur verici"

Bilime büyük destek veren Antalyalı hayırseverlere teşekkür eden Mustafa Özdoğan, “Mustafa Samur hocamızı güzel bir şekilde andık. Gerek siyasetçi, gerek hekim olur, herkes kanser olabiliyor. Yaşamla mücadeledir bu. Kanser için savaş kelimesini kullanmak istemiyoruz, bu doğru değil. Bu bir çaba ve emektir. Kanserli hastalar içinde bu böyle. Ülkemizde her ilimizde onkoloji alanında hizmet alabileceğimiz hocalarımız var. Bugün bir bakanın ülkesine güvenmesi annesini ülkesinde tedavi etmesi gurur vericidir” ifadelerine yer verdi.

ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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