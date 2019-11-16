Demre'de denizde hortum çıktı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.
Demre'de 2 gün süren yağışlı ve rüzgarlı hava sonrası dün akşam saatlerinde Taşdibi Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Demreli sera üreticileri, hortumun kaybolmasıyla rahat bir nefes aldı. Bölgede hortumun ardından hava açıldı.
ANTALYA
16 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:06
- GÜNEŞ 07:29
- ÖĞLE 12:47
- İKİNDİ 15:31
- AKŞAM 17:55
- YATSI 19:13