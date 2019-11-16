Çaldığı cep telefonunu tuvaletin havalandırma boşluğuna saklamış

Bağdat’ta patlama! Ölü ve yaralılar var

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, restorandan çalınan cep telefonu, şüphelinin kaldığı otel odasının tuvaletindeki havalandırma boşluğunda bulundu. Şüpheli tutuklanırken, telefon sahibine teslim edildi.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki restorana geçen çarşamba gecesi, saat 01.00 sıralarında gelen bir kişi, sipariş verip, hesabı ödedi. Bu sırada da iş yeri çalışanlarının masa üzerine bıraktığı cep telefonunu çaldı. Şikayet üzerine hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelenmeye aldı. Cep telefonu çaldığı an görüntülenen şüphelinin Ş.D. olduğu belirlendi.

Ş.D., geçen perşembe günü saat 05.00 sıralarında caddede yürürken yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.D., suçunu itiraf ederek, çaldığı cep telefonunu kaldığı otel odasında, tuvaletin havalandırma boşluğuna açılan kapağın arkasına gizlediğini söyledi. Polis Ş.D.'nin söylediği yerde bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Ş.D. ise sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.