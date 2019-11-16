Sahile vuran dev Gagalı Balina'nın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu Finike’de sahile dev Gagalı balinası vurdu Balinanın gözünden kanca çıkarıldı

– Antalya’nın Finike ilçesinde sahile vuran dev Gagalı balinasının yardımına bölgede bulunan balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Balinanın sol gözünde bir adet kanca tespit edilerek çıkarıldı. Öte yandan, balina, yapılan işlemin ardından bulunduğu yerden kurtarılarak gözlerden kayboldu.

Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi Piknik Alanı Mevkii sahile dün balık tutmak için gelen vatandaşlar, sahilde zor durumda olan dev Gagalı balinasını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de geldi. Bir süre sahilde dalgalarla mücadele eden balinanın yardımına vatandaşlar ve ekipler koştu. Vatandaşlar ve ekiplerin mücadelesi ile dev Gagalı balinası sahilde dalgalardan kurtarılarak açığa çekildi. Balığın daha sonra gözlerden kaybolduğu görüldü.

Öte yandan, dev balığın sol gözünde bir adet kanca tespit edildiği öğrenildi. Kanca, Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Balinanın sahilde mücadelesi ve kurtarıldıktan sonra uzaklaşması ise vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.