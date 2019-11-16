Antalya’da 4.2 büyüklüğünde deprem

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ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre, saat 21.14'te, merkez üssü Antalya´nın Elmalı ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 53.54 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ilçede hasar oluşmadı.



ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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