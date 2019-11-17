Piyano Festivali'ne görkemli açılış

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali muhteşem bir gece ile açılış yaptı. Biletleri günler öncesinden tükenen ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış konserini veren Barbaros Büyükakkan ve Symphonic Project, dinleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

30 Kasım’a kadar dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok yıldızı Antalya’da buluşturacak olan 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Cumartesi akşamı başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen festival, ülkemizin başarılı baritonlarından Barbaros Büyükakkan ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project konseri ile başladı. Barbaros, güçlü sesi ve 5 dilde söylediği geniş repertuvarı ile büyük beğeni topladı.



"Piyano Festivali, ülkemiz ve Antalyamız için bir yüz akıdır"

Konser öncesi festivalin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Piyano Festivali’nin Türkiye ve Antalya için bir yüz akı olduğunu belirterek, “Antalyamızın tüm güzelliklerinin yanı sıra kültür ve sanatta da öncü olması ve uluslararası alanda gücünü her geçen gün arttırması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Sanata değer veren, sanatçısına vefa gösteren, kendi kültür mirasına sahip çıkan ve onu en iyi şekilde geleceğe taşıyan daha güzel bir Antalya’yı hep birlikte inşa edeceğimize inanıyor ve 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin güzelliklerle geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Notre Dame de Paris müzikalinin efsane şarkılarından Belle ile başlayan Barbaros Büyükakkan, "Bana deselerdi ki ‘Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu romanı, Notre Dame de Paris müzikaline dönüşecek ve sen de bir gün onun en özel eserlerinden birini Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde söyleyeceksin, asla inanmazdım. Ama şu anda bu sahnedeyim ve bu önemli festivalde olmanın bana ne kadar heyecan verdiğini tarif etmem çok zor. Heyecanımı paylaştığınız için teşekkür ederim" dedi.



Ustalara saygı duruşu

Hemen her eserden önce misafirlerle duygularını paylaşan Barbaros Büyükakkan, ‘Sevdim Bir Genç Kadını’ ve ‘Lüküs Hayat’ şarkılarını seslendirmeden önce "Sevdim Bir Genç Kadını' şarkısının sahibi tangoların unutulmaz sesi Şecaattin Tanyerli ve aynı sahneyi paylaştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söylediği efsane tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ile olan anılarını anlattı ve şarkıları usta isimlere ithaf etti. Konserini ‘Yiğidim Aslanım’ şarkısı ile sonlandıran sanatçıya şarkı boyunca dinleyicilerden oluşan dev bir koro eşlik etti. Sanatçının "Kasım ayında hayatın durduğu bir dakika var ve söylerken bile tüylerim ürperiyor. Atatürk’ün yattığı yer kalbimizdir. Var olduğumuz sürece de orada kalacaktır" sözleri misafirler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yoğun istek üzerine iki kere bis yapan sanatçı, “Memleketim” ve bir kez daha seslendirdiği “Yiğidim Aslanım” şarkıları ile konserine veda etti. Gecenin sonunda festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer, Şef Oğuzhan Kavruk ve Barbaros Büyükakan’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Unutulmaz bir gece ile açılışını yapan 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 19 Kasım’da Selim Bölükbaşı ve Symphonic Project konseri ile devam edecek.

ANTALYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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