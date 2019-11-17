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Ahmet Bilgin Cami Törenle açıldı

İHA

Kepez'in Varsak Şelale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Bilgin Cami törenle hizmete açıldı.

Ahmet Bilgin Cami Törenle açıldı

Kepez’in Varsak Şelale Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ahmet Bilgin Cami törenle hizmete açıldı.
İmar ve çevre düzenlemesi Kepez Belediyesi, yapımı ise hayırsever Ahmet Bilgin tarafından üstlenilen cami, dualarla hizmete açıldı. Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, hayırsever Ahmet Bilgin, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış sırasındaki sağanak yağışı işaret ederek, “Allah'a binlerce şükürler olsun ki, rahmet ve rahmetin altında çok güzel bir açılışın mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz” dedi. Caminin yapımını üstlenen hayırsever Ahmet Bilgin’e değinen Başkan Tütüncü, “Ahmet amcamız dua ediyordu. Bu tesisi sağlık ve afiyetle açabilmek için. ‘Rabbim bize ömür versin’ diyordu. Cami açılışımız rabbimizin gökyüzünden rahmeti indirdiği bir ana denk geldi“ dedi.

"Hayır yapma niyeti kalplerde"
Hayrı zengin olanın değil, kalbinde hayır yapma niyetini alanın, hayır yapabildiğine dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Bu nokta’da hayırsever Ahmet amcamızı kutluyorum. Herkese nasip olmayan bu hayır, ona nasip oldu. İlçemize, şehrimize, ülkemize kalıcı eserler bırakan bütün hayır sahiplerinden Rabbim binlerce kez razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.
Yüz sene sonra buradaki insanların hiçbirinin hayatta olmayacağını, ancak yüz sene sonra Ahmet Bilgin Cami’nin burada olacağını belirten Tütüncü, “Bir yüz sene sonrada insanlar burada dua edecek, imana duracak, namaz kılacaklar. Bugün bu gibi hayırlara vesile olan, sadakai cariyeye sebep olan kim varsa, onların kabirleri de aydınlanıyor olacak. İşte bu eserleri Hazreti Peygamberimizin dediği gibi kabirde bize Enis ve yoldaş olacak. Allah bu hayırları yapanlardan, Ahmet amcamızdan razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Her şeyin en güzelini yapmalıyız"
Geçtiğimiz haftalarda Kepez'de Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na değinen Tütüncü, fuarda çok önemli bir şey üzerinde durulduğunun da altını çizerek, “Hadisi Şerifte buyrulur ki; Allah güzeldir, güzel olanı sever. İş yapıyorsak, her şeyin en güzelini yapmamız lazım. Estetik, zarafet müminin, Müslümanın hayatında çok önemli bir ölçüdür, çok önemli bir kriterdir. Hayır sahipleri cami yapıyorlarsa, han, hamam yapıyorlarsa herhangi bir şekilde bir sadakai cariyeyi ortaya koyuyorlarsa, o halde Hazreti peygamberin ümmetine bunları en etkili şekilde tasarlamak, inşa etmek, burada olduğu gibi hayata geçirmek bizim için çok önemli” ifadelerinde bulundu.

Tütüncü’den Mimar Eciş’e teşekkür
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük bir zarafetin yer aldığı Ahmet Bilgin Cami ve aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Cami’nin mimarı Osman Ali Eciş’e de büyük katkılarından dolayı teşekkür etti. Tütüncü, “Cami’ye girince bizi bir ferahlık karşılıyor. Süslemelere baktığımız zaman diğer mahalle camilerin de alışık olmadığımız renk tonları bir araya getirilerek, farklı bir ambiyans ortaya konulduğunu görüyorsunuz. Çok büyük bir başarı. Bundan sonraki camilerimizde de aynı zarafeti, aynı estetiği görmek istiyoruz. Mimar Osman Ali Eciş’i kutluyorum” dedi. Kepez Belediye Meclisi olarak çok katlı cami yapımına da 2015 yılından itibaren karşı durduklarını belirten Başkan Tütüncü, üç basamaklı camilerin, gel diyen camilerin önemine vurgu yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını ilçeye manevi yönü çok yüklü bir çok eser inşa edeceklerini belirterek tamamladı. Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile Ahmet Bilgin Cami hizmete açıldı.

ANTALYA

17 Kasım 2019 Pazar

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