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Antalya sergisi açıldı

İHA

Sivil Düşünce Derneği, Expo Antalya ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Antalya' sergisi açıldı.

Antalya sergisi açıldı

Sivil Düşünce Derneği, Expo Antalya ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Antalya' sergisi açıldı.
Expo Antalya Fuar alanı, ülkeler bahçesi sokağındaki Kenya evinde açılan "Antalya" sergisine davetlilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Antalya resimlerinin bir araya getirildiği sergide, Antalya burçları da tablolara yansıtıldı. Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin, yaptığı açıklamada, "Kenya Evinde ilk resim sergisini açıyoruz. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtmek isterim. Bu STK olarak bizim ilk sergimiz. Her 3 ayda bir yeni bir sergi ile sizlerin huzurunda olacağız. Kent dinamiklerinin, şehir adına bu işbirliklerini önemsiyoruz. İlimizde bulunan bir çok STK çeşitli programlarla Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yapmalıdır" diye konuştu.
Gültekin uzun yıllardır STK'ların içinde çalıştığını ifade ederek, "Her bireyin kendisini ait hissettiği Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almasını tavsiye ediyorum. Bu örgütlülük, kişiye topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme fırsatı sağlayacaktır. Yaşadığımız ve yarınlarımız olan nesillerimizin yaşayacağı şehirlerimize karşı hep birlikte çalışmalıyız" dedi.
Sergi açılışına Expo Antalya koordinatörü ve Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr Orhan Özçatalbaş, Akdeniz Üniversitesi Afro öğrenci topluluğu, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"Afrika kıtasına bu pencereden bakıyoruz"
Expo Antalya koordinatörü ve Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ise, sanatseverlerle bu özel çalışmayı buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Antalya temalı sergiyi Kenya evimizde açıyor olmamız artı bir mesaj
içermektedir. Biz diyoruz ki, Afrika bize uzak değil. Şu an burada yüz civarı Akdeniz Üniverstesi öğrencisi, Afrikalı öğrenci kardeşimizle Antalya'yı keşfediyoruz. Bu bir kültür köprüsüdür. Bugün bizimle burada olanlar yarın ülkelerinde bizi anlatacak kültür elçilerimiz olacaklardır. Şunu ifade etmek isterim ki, dünya devletlerine Türkiye'den başka dost ülke bulamazsınız. Neden çünkü bizim kültürümüzde sömürgecilik yoktur, adalet vardır, kardeşlik vardır. Afrika kıtasına da bu pencereden bakıyoruz. Sivil Düşünce Derneği ile yaptığımız protokoller çerçevesinde kurdelasını kestiğimiz bu sergi ilk adımdır. Bize bildirilen etkinlik takvimine göre Afro tanıtım günleri, Afrogastro ve Afro büyükelçiler buluşuyor çalışmalarını da şimdiden müjdeliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Bu işbirliğini şehir adına önemsiyoruz"
Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Yavuz da, "Antalya ismini verdiğimiz yağlı boya ve sulu boya resimlerden oluşan karma sergimiz bugün burada ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Benive ekibimi heyecanlandıran daha önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işbirliğini şehir adına önemsiyoruz. Kamu, STK işbirliği her alanda artarak devam etmelidir. Özveri ve samimiyetle çalışan ekibine ve burada bulunan sizlere teşekkür ediyorum diye konuştu.
Sergi açılışının ardından davetliler ve vatandaşlar sergi alanını gezdiler.

ANTALYA

17 Kasım 2019 Pazar

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