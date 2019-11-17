Cimnastikte 4 sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cimnastikte 4 sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda

DHA

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda 10 ilden 155 sporcu Antalya'da mücadele etti. Turnuva hakkında bilgi veren Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, "Cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcuyla katılmayı garantiledik. Ritmik ve trambolin branşlarında da ümitliyiz" dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda 10 ilden 155 sporcu Antalya'da mücadele etti. Turnuva hakkında bilgi veren Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, "Cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcuyla katılmayı garantiledik. Ritmik ve trambolin branşlarında da ümitliyiz" dedi.
Antalya'da, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda başladı. Müsabakalarda, 10 ilden 155 sporcu mücadele etti. Müsabakalar bugün yapılacak final töreniyle sona erecek. Turnuvada dereceye giren cimnastikçilerin kazanacağı puan, milli takım seçmelerinde önemli rol oynuyor.
RECEP ŞAHİN: 10 İLDEN 155 SPORCU MÜCADELE ETTİ
Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, müsabakaların federasyon tarafından 2019 yılında düzenlenen son turnuva özelliği taşıdığını anlattı.
Turnuvaya katılan sporcuların katılım sayısına dikkat çeken Şahin, "9-11 yaş grubunun finallerindeyiz. 10 ilimizden 155 sporcu yarıştı. Dün ip veya top olmak üzere bir aletle yarıştılar. Bugün ise ikinci aletle yarışıyorlar. Son yıllarda iyi dereceler elde ettik. Sonucu milli takımlara yansıyan yarışmalar oluyor. Her yarışmamızdan sonra puanlar değerlendiriliyor. Göze çarpan çocuklar mutlaka olimpik proje dahilinde aldığı puanlara göre değerlendirmeye katılıyor. Ayrıca teknik kurulumuz sporcularımızı her aşamada takip ediyor" diye konuştu.
"ÇOCUKLARI 3-6 YAŞ ARASI CİMNASTİĞE GÖNDERİN"
2012'de bir sporcuyla, 2016 ise iki sporcuyla olimpiyatlara katıldıklarını anlatan Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcuyla katılmayı garantiledik. Ritmik ve trambolin branşlarında da ümitliyiz. Elemelerden sonra sayımızın artacağını düşünüyorum. Şu ana kadar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sadece katılmak değil, orada ülkemize madalya getirme iddiasında çalışan federasyonuz. Çocuklarımızın 3-6 yaş aralarında mutlaka cimnastiğe yönlendirilmesi gerekiyor. Sonra vücudunu tanıyarak istediği branşa yönelebilir. Bu kişilerin temel kavramları öğrenerek, ihtisasını tamamlayarak gelmiş olması bizler için branşın doğru yönlendirilmesine sebep oluyor. Cimnastik branşında bu sene çok umutlu ve mutluyuz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışmaya katılan çocuklardan görüntü
Ailelerinden görüntü
Hakemlerden görüntü
Recep Şahin ile röportaj

ANTALYA

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın ...
Kemerspor 2003- Kocaelispor: 1-2
YEREL HABERLER Kemerspor 2003- Kocaelispor: 1-2
Antalya sergisi açıldı
YEREL HABERLER Antalya sergisi açıldı
2 kişinin yaralandığı kazada sürücü kaçtı
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı kazada sürücü kaçtı
Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın ...
Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu
Öykü Arin için 2 yıl kritik
YEREL HABERLER Öykü Arin için 2 yıl kritik
Türkiye Motodrag şampiyonası Kepez’de
YEREL HABERLER Türkiye Motodrag şampiyonası Kepez’de
Tütüncü’den başarılı öğrencilere gezi ödülü
YEREL HABERLER Tütüncü’den başarılı öğrencilere gezi ödülü
Şenlikte minikler doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Şenlikte minikler doyasıya eğlendi
13 yaşındaki çocuk çilek tezgahını açarken kamyonetin altında kaldı Çilek satmak için tezgah açılan kamyonete otomobil çarptı, 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk çilek tezgahını açarken kamyonetin ...
Salih, minibüsün çarptığı kamyonetin altında can verdi
YEREL HABERLER Salih, minibüsün çarptığı kamyonetin altında can ...
Kepez’in okçuluk kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kepez’in okçuluk kurslarına yoğun ilgi
Ahmet Bilgin Cami Törenle açıldı
YEREL HABERLER Ahmet Bilgin Cami Törenle açıldı
(Özel) Öykü Arin için kritik süreç başlıyor Anne Eylem Şen: "Neredeyse 6 ay olacak ve 6 ayın tamamlandığı süreç önemli, çünkü kullandığı ilik savaşını engelleyen ilaçlardan biri kesilecek" "Öykü Arin'in hastalığının bir daha geri dönmeyeceğine bütün kalbimle inanıyorum" "En büyük hayalimiz uçağa binip Disneyland'a gitmek"
YEREL HABERLER (Özel) Öykü Arin için kritik süreç başlıyor Anne ...
Ameliyatla zayıflayan kadının fotoğrafını kullanan ilaç firmasına suç duyurusu
YEREL HABERLER Ameliyatla zayıflayan kadının fotoğrafını kullanan ...
(Özel) Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk ...
Piyano Festivali'ne görkemli açılış
YEREL HABERLER Piyano Festivali'ne görkemli açılış
Büyükşehir Belediyesi’nden Gebiz Camii’ne bakım
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Gebiz Camii’ne bakım
Büyükşehir’in AKBEM kursları başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in AKBEM kursları başladı
Teneffüs Park’ta bakım zamanı
YEREL HABERLER Teneffüs Park’ta bakım zamanı
Başkan Uysal'dan motosiklet farkındalığına yönelik iş birliği
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan motosiklet farkındalığına yönelik iş ...
45'inci kez aynı oteli tercih eden tatilcilere ödül
YEREL HABERLER 45'inci kez aynı oteli tercih eden tatilcilere ödül
(Özel) Karatenin şampiyon meleği
YEREL HABERLER (Özel) Karatenin şampiyon meleği
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X