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Ukrayna Aileleri Derneği 10’uncu kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ...

İHA

Antalya'da kurulan Ukrayna Aileleri Derneği, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) yapılan kokteyl ile coşkuyla kutladı. Kutlamalara katılan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Ukrayna ve Türkiye çifte vatandaşlık üzerine anlaşmaya çalışıyoruz. Sosyal güvence için de iki hükümet arasında da destek var, yardım için anlaşma aşamasındayız" dedi.

Antalya’da kurulan Ukrayna Aileleri Derneği, 10’uncu kuruluş yıl dönümünü Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) yapılan kokteyl ile coşkuyla kutladı. Kutlamalara katılan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Ukrayna ve Türkiye çifte vatandaşlık üzerine anlaşmaya çalışıyoruz. Sosyal güvence için de iki hükümet arasında da destek var, yardım için anlaşma aşamasındayız" dedi.
Ukrayna Aileleri Derneği kuruluşunun 10’uncu yıl dönümü Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) yapılan törenle coşku içinde kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Vyaçeslav Homenko, CHP eski Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Antalya’daki Ukraynalı aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkirlikte 10’uncu yıl pastası kesildi, müzik dinletisi sunuldu.

Kültürel ve ticari ilişki
Ukrayna Ailesi Derneği Dernek Başkanı Vita Mykhaylova, Antalya’da 2009 yılında Büyükelçiliğin desteği ile 2009 yılında kurulduklarını belirterek, “10 yıldır topluluk, sosyal ve hukuki sorunların çözümünde vatandaşlara destek veriyor, yaşam koşullarına uyum sağlamaya yardımcı oluyor. Ukrayna ile Türkiye arasındaki kültürel ve ticari işbirliğine katkıda bulunup, ayrıca Ukrayna kültürüne ve diline yeni nesile aşılamak için çaba gösteriyor” dedi.

Sanatsal etkinlikler
Mykhaylova, Antalya’da yaşayan birçok Ukraynalı aileler, Türk ve Ukraynalı eşler için yoğun çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Ukraynalı ailelerin çocuklarının da dernekten yararlandığını ifade eden Mykhaylova, “Çocuklar kendi kültürlerini unutmasınlar diye buraya geliyorlar. Ukrayna dili, Ukrayna tarihi konularında dersler alıyorlar. Bunun dışında bale, müzik, resim, folklor dersleri de alıyorlar” şeklinde konuştu.

Sergi açılışı
Ukraynalı Ressam Mykola Strus’un resimlerinin sergilendiği etkinlikte Dernek Başkanı Vita Mykhaylova, “Ukrayna Lviv şehri doğumlu Mykola Strus, Lviv’de ve Berlin’de kürk ve deri ustası olarak çalışmaktadır. Derideki resimler yazarın özel boyaları ile yapılmış olup, uygulama tekniği eşsiz ve benzersizdir. Şu anda sanatçının portföyünde yaklaşık 100 eser bulunmakta” dedi.

"Destek verdik"
Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu da yaptığı konuşmada, Vita Mykhaylova ve arkadaşları ile 10 yıl önce tanıştığını belirterek geçen zamanda dernek ile birlikte çok güzel projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Son olarak Uyrakna’dan bir çok şehrinden misafirleri Kaleiçi Festivali’nde ağırladıkların ifade etti.

Çifte vatandaşlık ve Sosyal güvence
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, “Sayın misafirlerimiz bugün çok önemli bir etkilik için toplandık. Ukrayna Aileleri Derneği 10. Yıldönümü’nde Türkiye ilk topluluktur. Ukrayna’nın yaşamını ve kültürünü anlatan birinci kuruluşsunuz tam bir örneksiniz. Vita hanım Ukrayna’nın ruhu gibisiniz. Ukrayna’nın her şeyini yansıtıyorsunuz. Ukrayna hükümet adına en içtenlikte tebrik ediyoruz, siz bizim için çok büyük önem taşıyorsunuz. Ukrayna hükümeti size her zaman yanınızda ve destek sağlayacaktır. Ukrayna ve Türkiye çifte vatandaşlık üzerine anlaşmaya çalışıyoruz. Sosyal güvence için de iki hükümet arasında da destek var yardım için anlaşma aşamasındayız” dedi.

ANTALYA

17 Kasım 2019 Pazar

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