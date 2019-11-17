Bakan Çavuşoğlu´ndan `Yıldız Kenter´ için başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımında, "Tiyatromuzun usta ismi, duayen sanatçı Yıldız Kenter´i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah´tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



ANTALYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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