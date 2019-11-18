Milli tenisçi İpek Öz, Antalya´da şampiyon

- Milli tenisçi İpek Öz, profesyonel kariyerinin ikinci tekler zaferine Antalya´da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tennis Cup Series´te ulaştı. 20 yaşındaki milli sporcu, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikincilik elde etti.
Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası´ndaki tekler ve çiftler şampiyonluğunun ardından yükselen bir performans grafiği çizmeye devam eden İpek Öz, final karşılaşmasında bir numaralı seribaşı Çek raket Johana Markova´yı 6-1 ve 6-3´lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğu göğüsledi. Hava muhalefeti nedeniyle sarkan turnuvada bugün tekler ve çiftler yarı finali, tekler ve çiftler finali olmak üzere 4 maça çıkan Öz, gün içerisinde toplam 4 saat 48 dakika kortta mücadele verdi. Günün son maçında kıyasıya bir mücadelenin ardından temsilcimiz İpek Öz ve Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko, Çek raketler Johana Markova Nika Radisic´e 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ise finalist olarak tamamladı.
ANTALYA
18 Kasım 2019 Pazartesi
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