Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 9 ülkeden AB kategorisinde 238, yaş kategorisinde ise 220 olmak üzere toplam 458 sporcunun katılımıyla başladı.

Konyaaltı Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Haznedaroğlu, sporcular ve aileleri katıldı. Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasına 9 ülkeden AB kategorisinde 238 sporcu, yaş kategorisinde ise 220 sporcu ile toplumda 458 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in kültürel ve sportif alandaki tüm organizasyonları destek verdiğini belirterek, “Turnuvanın bu önemli zeka sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turnuvaya katkı sağlayan Satranç Federasyonu yetkilileri ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Satranç dünyasının büyük ustalarının yer aldığı turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının 2182 ELO rating ortalaması ile Türkiye’de yapılan en yüksek rating ortalamasına sahip turnuvalar arasında yerini almaya şimdiden aday olduğunu söyledi. Haznedaroğlu, “Antalya’ya kazandırılan bu güzel organizasyon Antalya’nın tanıtımında önemli bir yer tutacak. Bu turnuva ilerleyen yıllarda büyüyerek devam edecek. Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen olmak üzere turnuvanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Turnuvanın açılışı Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı’nın ilk hamlesi ile başladı. 65 bin TL ödül dağıtılacak Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvasında genel sıralama dışında ‘En İyi Türk Sporcu, ‘En İyi Genç Sporcu’, En İyi Emektar Sporcu, ‘En İyi Yerel Sporcu’ gibi ödüllerin dağıtılacağı turnuva 22 Kasım tarihinde sona erecek.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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