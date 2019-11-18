(ÖZEL) Oğlu için tatamide rakip tanımıyor

DOĞUŞTAN işitme engelli 32 yaşındaki Gamze Keresteci, evliliği nedeniyle 10 yıl ara verdiği karateye oğluna daha iyi gelecek hazırlamak için yeniden başladıktan sonra Türkiye ve olimpiyat şampiyonu oldu.

Eskişehir'de yaşayan doğuştan işitme engelli Gamze Keresteci, eski karateci babasının kendisini koruyabilmesi için yönlendirmesiyle karateye başladı. Bir süre karatede müsabakalara çıkan Keresteci, evlenip, çocuk sahibi olduktan sonra 10 yıl spora ara verdi. Eşinden ayrılmasının ardından 5 yıl önce yeniden karateye başlayan Gamze Keresteci, kumite kategorisinde 2015'te Türkiye şampiyonluğu kazanıp, milli takıma seçildi. Aynı yıl Avrupa üçüncüsü olan Keresteci, 2016'da dünya ikinciliğini elde etti, 2017'de de Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu.

ÇALIŞAN KADIN, ŞAMPİYON SPORCU VE ÖRNEK BİR ANNE

Bu yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Gamze Keresteci, 10 yaşındaki oğlu Gökay İpek için yeniden başladığı karatede kazandığı başarılarla tatamide adından söz ettirdi. Bir beyaz eşya firmasının üretim departmanında görev yapan Keresteci, hem anne hem çalışan kadın hem de başarılı sporcu yönüyle işitme engelli bireylere örnek oldu. Oğlunu da karateye yönlendiren Gamze Keresteci, evladı ile birlikte karatede başarılarıyla anılmak istediklerini söyledi.

OĞLU İÇİN KARATEYE YENİDEN BAŞLADI

Gelecek yıl ekim ayında Malezya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Gamze Keresteci, 2021'de düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedeflediğini belirtti. Evliliği nedeniyle ara verdiği karateye oğlu için yeniden başladığını ve önemli başarılar elde ettiğini anlatan Keresteci, "Oğlum için karateye yeniden başladım. O da karate sporunu öğreniyor. Bir beyaz eşya firmasında çalışıyorum, İşitme Engeliler Milli Takım sporcusuyum. Oğlumun eğitim masrafını karşılamak, ona iyi bir gelecek hazırlamak için çabalıyorum. Karateyi seviyorum. Hedefim Dünya ve Olimpiyat şampiyonasında altın madalya kazanmak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gamze Keresteci antrenman yaparken

- Gamze Keresteci ile röportaj

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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