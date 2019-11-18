Kaymakam Bülent Karacan göreve başladı

Antalya'nın Kaş ilçe kaymakamlığına atanan Bülent Karacan görevine başladı.

Ulaş Akhan’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine görevlendirilmesinin ardından, Tokat Erbaa’dan Kaş'a atanan Kaymakam Bülent Karacan görevine başladı. Kaymakam Bülent Karacan’ı makamında ziyaret eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Uutaş, başarı temennisinde bulundu.

Kaymakam Bülent Karacan, 1975 yılında Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kozaklı ilçesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı, 1997'de mezun oldu. 1998'de kaymakamlık sınavını kazanarak, Samsun kaymakam adayı olarak göreve başladı. SamsunKavak, AksarayGüzelyurt ve BursaHarmancık ilçesinde kaymakam vekilliği, SamsunVezirköprü'de kaymakam refikliği görevinde bulundu. KastamonuHanönü ve KahramanmaraşEkinözü'de kaymakamlık, Şanlıurfa'da vali yardımcılığı görevinde bulundu. AdanaPozantı Kaymakamlığı, Tokat vali yardımcılığı ve son olarak TokatErbaa Kaymakamlığı görevinin ardından, Kaş Kaymakamlığına atandı. Evli ve iki çocuk babası.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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