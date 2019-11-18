Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Acar, 'Bebekken oyuncakları ile ördekleri ile banyo yaptırırdım. Acı hayat aldı. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu, Rabbim verse' paylaşımında bulundu.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 298 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Ben babişime seslenirken bebekken oyuncakları ile ördekleri ile yıkardım, banyo yaptırırdım. 'Annem' derdim. Bir baba banyo yaptırır mı? Ben Buse'mi çok severdim. Hayat bu, her dediğini her isteğini yaptım. Acı hayat aldı. Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu Rabbim verse.'



ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.