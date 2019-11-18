Baba Destek Programı’na anneler de dahil edildi Anne baba okuluna doğru

Muratpaşa Belediyesi'nin, 311 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik ‘Baba Destek Programı’nın (BADEP) yeni dönemine anneler de dahil edildi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) birlikte yürütülen programın anneler oturumlarında, annelerin ebeveynlik rollerinin desteklenmesi, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmesi, çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendirilmesi, olumsuz disiplin yöntemlerinin azaltması amaçlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 20172018 eğitim döneminde 'İlk iş babalık' sloganıyla başladığı BADEP'te 3'üncü dönem devam ediyor. Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programı olan BADEP, bu dönem belediyenin 5 kreşinde birden uygulanıyor. Merkez Şube, Türkan Saylan, Dutlubahçe, Konuksever ve Münir Özkul şubelerinde 36 yaş dönemi çocuk sahibi olan babalara yönelik program 13 hafta sürerken program kapsamında bu yıl anneler oturumları da düzenlenmeye başladı.

Programın 5’inci ve 9’uncu haftalarında düzenlenecek anneler oturumunda anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek, onlara yönelik olumsuz disiplin yöntemlerini azaltmalarını sağlamak, haklar ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek amaçlanıyor. Bu çerçevede ilk oturum Münir Özkul Kreşinde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, BADEP kapsamında anneler oturumunun başlamasıyla ‘anne – baba okulu’ projesinin de önemli bir adımının atılmış olduğunu söyledi. Ebeveynler ve çocukları arasındaki ilişkinin yönetişimi ve karşılıklı eğitimi içeren çok değerli süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Daha özgür, daha demokratik; sevecen, kutuplaşmayan, ayrışmayan, bütünleşen, empati yapan; anlamaya ve sevmeye çalışan, adalet duygusu ve vicdanıyla ülkemizi, şehrimizi düşünen insanlar yetiştirmemiz için anne ve babalar olarak kendimizi çok işi konumlandırmalıyız” diye konuştu.

Bu yıl 3’üncü dönemi başlayan BADEP ve ona eşlik eden anneler oturumunun bu sürecin inşa edilmesi için çok değerli programlar olduğunu kaydeden Başkan Uysal, programa katılan tüm ebeveynleri kutladı.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.