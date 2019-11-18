Hız tutkunları Kepez’de buluştu

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Drag Şampiyonası Final Yarışları, Kepez Drag Pisti’nde yapıldı. 13 farklı şehirden 46 sporcunun katıldığı yarışlar, Türkiye Şampiyonu Hikmet Mızarak anısına yapıldı. İlk gün sıralama için yarışan sporcular, ikinci gün ise birincilik için yarıştılar. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşadılar.

Tütüncü yarışları izledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de yarışları büyük bir heyecanla izledi. Hız tutkunu gençleri en iyi şekilde anladıklarını ifade eden Başkan Hakan Tütüncü, “Böylesi güzel pistlerde, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan, kimseye rahatsızlık vermeden, onların buralarda kendi tutkularının tatminini sağlıyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk vesilesi.” dedi.

Antalya motorsporlarının merkezi

Türkiye Drag Şampiyonası’na katılan sporculara ve bu heyecanı paylaşan izleyicilere teşekkür eden Başkan Tütüncü, bundan sonra da ‘Kepez Drag Pisti’ nin çok daha farklı heyecanlara ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi. Tütüncü, Kepez Drag Pisti’nin, Antalya'ya, motor sporlarını bir kültür olarak yerleştiren, Antalya'yı da motorsporları konusunda Türkiye'de bir merkez haline getiren, önemli bir tesis olacağının altını çizdi. Kepez Drag Pisti’nin, bu yanı ve yönüyle Türkiye'deki birçok yerel yönetimlere de örnek olan bir tesis olacağını da vurgulayan Başkan Tütüncü, emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışları ödül töreni ile sona erdi.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.