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Cinayeti, rüyasında tecavüz edildiğini görünce işlemiş

DHA

ANTALYA'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39) 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20), ikinci kez hakim karşısına çıktı. İkinci duruşmada cinayeti neden işlediğini anlatan Yalçın, "Rüyamda Naz bana tecavüz ediyordu. Uyandığımda irkildim. Sonrasında Naz ilişki teklif edince kendimi kaybettim" dedi.

ANTALYA'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39) 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20), ikinci kez hakim karşısına çıktı. İkinci duruşmada cinayeti neden işlediğini anlatan Yalçın, "Rüyamda Naz bana tecavüz ediyordu. Uyandığımda irkildim. Sonrasında Naz ilişki teklif edince kendimi kaybettim" dedi.
Olay, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma, senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtında çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Daha sonra yakalanan şüpheli Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Şahin Yalçın, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmada susma hakkını kullanan Şahin Yalçın, ikinci duruşmada mahkeme heyetine 2 sayfadan oluşan savunmasını sundu. Yalçın'ın, salonun boşaltılması halinde sözlü savunma yapabileceğini söylemesi üzerine duruşma salonu boşaltıldı.
Gökçe Saygı'yı 7-8 aydır tanıdığını söyleyen Şahin Yalçın, "Daha önce de evine gitmiştim ama hiç cinsel birlikteliğimiz olmadı. Olay günü ailemle tartışmıştım. Gidecek yerim yoktu. Arkadaşım Ş.K. ile birlikte Naz'ın evinde kalmayı düşündüm. Naz'ı aradım. Bizi davet edince gittik. Yanımızda yiyecek ve içecek de götürdük. Naz'ın salonu Amerikan mutfaklıydı. Naz ile Ş.K. koltukta otururken ben buzdolabından kola almaya gittim. Ben dolaptan içecek çıkartırken, Naz arkamdan bana sarıldı. Bana Ş.K. ile birlikte üçlü ilişki teklif etti. Ben de 'Ne yapıyorsun? İşine bak' diyerek kendisini ittim. Benden özür dileyerek 'Bir daha olmaz' dedi. O an oradan ayrılmayı düşündüm ama kalacak yerim olmadığı için gidemedim" diye konuştu.
Salonda birlikte oturup film izlemeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Şahin Yalçın, savunmasını şöyle sürdürdü:
"Ben bir ara mutfaktaki tezgahtan su aldım. Naz'ın yaptığı hareketten korktuğum için de yanıma bıçak aldım. Sonrasında koltukta uyuyakalmışım. Uyandığımda Naz ile Ş.K.'nın salonda olmadığını hissettim. Ben hala uyku halindeydim. Rüyamda Naz'ın bana tecavüz ettiğini gördüm. Uyandığımda korktum ve irkildim. Ardından lavaboya gittim. Bu sırada, Naz'ın mutfakta bana yaptığı hareket aklıma geldi. Ş.K. ile Naz yatak odasındaydılar. Yan yana uzanmış telefondan film izliyorlardı. Ben de Naz'ın yanına uzandım. Film izlemeye başladım. Naz yine ilişki teklif etti. Ben de yanımdaki bıçağı çıkardım ve önce sırtından sallamaya başladım. Kontrolümü kaybettim. Ş.K. ben bıçağı vurur vurmaz kalkıp telefonunu aldı ve kaçtı. Ş.K. her ne kadar Naz'ın teklifini duymadığını söylüyorsa da yalan söylüyor."
Mahkeme başkanının "Neden bu kadar büyük tepki gösterdin?" sorusu üzerine Şahin Yalçın, "Mutfakta yaptığı hareketten sonra, rüyamda da tecavüze uğrayınca psikolojim bozuldu" karşılığını verdi. Başkanın "Çok bıçak darbesi var. Neden bu kadar bıçak vurdun?" sorusuna ise sanık, "Kontrolümü kaybetmişim" demekle yetindi. Sanık Yalçın, olaydan sonra teslim olmayı düşünmediğini, ağabeyinin telkini ile teslim olduğunu söyledi.
Sanık avukatı da müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde araştırma yapılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı ise suçu sanık ve arkadaşı Ş.K'nın birlikte işlemiş olabileceğini iddia etti. Duruşma ertelendi.

ANTALYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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