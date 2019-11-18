Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki Emir Ateş ağır yaralandı. Kazanın ardından caddede toplanan mahalle sakinleri, araç sürücülerinin caddeyi yarış pisti gibi kullandıklarını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi'nde Barbaros Bulvarı istikametine gitmekte olan Süha Durukan’ın kullandığı 34 CCU 255 plakalı ticari araç, caddenin karşısındaki markete gitmekte olan Emir Ateş’e (8) çarptı. Kazada araç sürücüsü ambulansı beklemeksizin yaralıyı aracına alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan Emir Ateş, Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.



Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Kazanın ardından önce hastaneye akın eden mahalle sakinleri, yaralının Antalya’ya sevk edilmesinden sonra mahallelerine geri döndü. Abdi İpekçi Caddesi'nde toplanan mahalle sakinleri, caddenin özellikle yerli otomobil markalarının sürücüleri tarafından yarış pisti gibi kullanıldığına dikkat çekerek, her gün kaza yaşandığını, daha büyük kazaların yaşanmaması için Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyesinin önlem almasını istediler.

Yıllardır defalarca yolda önlem alınması hızkes konulması için müracaatta bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almaması durumunda her türlü cezayı göze alıp kendilerinin yola set koyacaklarını dile getirdiler.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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