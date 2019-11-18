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Kaş OSB örnek olacak

İHA

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KUTSO) Murat Hüdavendigar Günay ve KUTSO Yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile istişare toplantısı yaptı. Başkan Günay, "Kaş OSB Türkiye'de üretici halleri konusunda güzel bir örnek olacak." dedi.

Kaş OSB örnek olacak

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KUTSO) Murat Hüdavendigar Günay ve KUTSO Yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile istişare toplantısı yaptı. Başkan Günay, “Kaş OSB Türkiye’de üretici halleri konusunda güzel bir örnek olacak.” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ile meclis üyeleri, İyi Parti Büyükşehir ve Kaş Meclis Üyesi Mustafa Baskak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İmar Daire Başkanı Hüsamettin Elmas ve Kaş Otogar Müdürü Serkan Özkan katıldı.
Toplantıda, Kaş’ta Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, Finike Hali içerisinde Kalıntı Analiz Laboratuarı kurulması, kent merkezlerinde kentsel dönüşüm sırasında yaşanan 18. Madde uygulamaları sorunları, tarım arazileri içerisine yapılacak konutların 75+75 metrekare şeklinde uygulanması, tarımla ilgili zirai ilaç atıklarının usulüne uygun şekilde toplanıp çevreye zarar verilmemesi, Adrasan’ın imar, tur tekneleri ve iskele sorunları ile deniz müzesi yapılması, ayrıca turizm bölgelerinde doğru yapılan uygulamaların şikayet yoluyla engellenmesinin önüne geçilmesi konuları görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıların ve istişare halinde olmanın çok önemli olduğunu belirterek, sorunlara en çabuk ve en doğru şekilde çözüm bulmanın yolunun sürekli iletişim halinde olmaktan geçtiğini ifade ederek, “Başkan Günay ve KUTSO heyeti ile yaptığımız bu toplantı oldukça önemlidir. Çünkü belirtilen sorunlar aynı zamanda bizim de gündemimizde olan konulardır. Antalya Büyükşehir belediyesi olarak iş camiamızın her zaman yanındayız. Kaş OSB başta olmak üzere, tüm diğer konularda gereken desteği vereceğiz” dedi.
KUTSO Başkanı Günay da “Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili hiçbir engel kalmadı. Kaş, KınıkOva bölgesinde kurmayı planladığımız Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son durumu başkanımıza anlattık. Burada içerisinde hali ile beraber bir OSB’yi belediyelerimize hiçbir yük getirmeden kuracağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanım

ANTALYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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