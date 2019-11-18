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Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü

İHA

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 151617 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, grup serisinde 3'üncü olarak kürsüde yerini aldı. Alisa Akhun, Ceylin Kotil, Zehra İram Göçer, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı'dan oluşan Antalyaspor cimnastik takımı Küçükler Federasyon Kupası grup serisinde Türkiye 3'üncüsü olarak büyük başarı elde etti.

Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 151617 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, grup serisinde 3’üncü olarak kürsüde yerini aldı. Alisa Akhun, Ceylin Kotil, Zehra İram Göçer, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı’dan oluşan Antalyaspor cimnastik takımı Küçükler Federasyon Kupası grup serisinde Türkiye 3’üncüsü olarak büyük başarı elde etti.

ANTALYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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