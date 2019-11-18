Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü

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Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 151617 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, grup serisinde 3’üncü olarak kürsüde yerini aldı. Alisa Akhun, Ceylin Kotil, Zehra İram Göçer, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı’dan oluşan Antalyaspor cimnastik takımı Küçükler Federasyon Kupası grup serisinde Türkiye 3’üncüsü olarak büyük başarı elde etti.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

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