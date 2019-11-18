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Üstün yetenekli öğrenciler Antalya'da

DHA

ÜSTÜN yetenekli ve dahi öğrenciler, Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ile Antalya AKEV Üniversitesi işbirliğiyle, ara tatil döneminde Antalya'da buluştu.

ÜSTÜN yetenekli ve dahi öğrenciler, Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ile Antalya AKEV Üniversitesi işbirliğiyle, ara tatil döneminde Antalya'da buluştu.
Türkiye'nin birçok ilinden gelen öğrenciler, 18-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 'Antalya Kasım Tatili Kampı'nda, 'üstün yeteneklilerin eğitimi' alanında çalışan akademisyenler, bilim uzmanları ve eğitmenlerden oluşan ekip ile bir araya geldi. Üstün yetenekli ve dahi öğrencilere, 'tekno IT, doğa ve evrene dair, fenin eğlenceli dünyası, sayıların gücü, sanatta yansımalar, çocukla felsefe, yaratıcı drama' gibi dersler veriliyor. Ders dışında ise çocuklar, antik kentler ve at çiftliklerine götürülüp, sportif müsabakalara katılıyor.
İLGİNÇ PROJELER
Eğitim programına katılan öğrencilerin projeleri arasında, Cumhurbaşkanlığı özel ödülüne sahip mayın bulabilen drone projesi, sigara izmaritinden yakıt üretimi, lavabodaki yağ atıklarının kanalizasyona karışmasını engelleyen sistem, uzay kaşif araç geliştirmeleri, mikro yazılım gibi projeler bulunuyor.
Buluşma kapsamında AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ve öğrenciler fidan da dikti. Üstün yetenekli ve dahi çocuklara ilişkin davranış biçimlerini daha nitelikli kılabilmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Akgül, bu çocukların, çok özel becerilere ve alfa beyin dalgalarının daha aktif yaşam bulduğu ayrıcalığa sahip olduklarını söyledi. Üstün yetenekli ve dahi çocuklara akademik ortamın bir şekilde kucak açıyor olmasının, enteresan projelere imza atılabilmesi için çok önemli fırsat olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, hayata geçirmeyi planladıkları Ar-Ge merkezinde, üstün zekalı çocukların ürettiği projelerin biçimlendirilmesiyle çok önemli bir fark yaratmayı düşündüklerini açıkladı.
Prof. Dr. Akgül, "Sigara izmaritinden yakıt üreten zekalar bunlar, çok ayrıcalıklı. Benim bir akademisyen olarak en temel kaygım, bizim bu denli yetenekli çocuklarımızın yurtdışında bir takım önemli fırsatları yakalama gayreti ve bu vesileyle de beyin göçünün daha bu yaştaki çocuklarda başlıyor oluşu. Bizim akademik ortamda sunabileceğimiz bu olanaklar aslında çocuklarımıza, kendi ülkemiz koşullarında bir şekilde bu fırsatı yakalama fırsatı da sunmuş oluyor" diye konuştu.
Ülkemizin bir takım duyarlılıklarının da sözkonusu olduğunu anlatan Prof. Dr. Akgül, "Örneğin drone ile mayın temizleyen projeyi hazırlayan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirilmiş bir çocuk, özel ve ayrıcalıklı çocuklar. Bu çocuklara sahip olmak da önemli bir ayrıcalık. Sadece anne-babanın bu çocuklara karşı ilişki biçiminde hedeflenen nitelikle yol alamayabiliriz. Toplumda da bu duyarlılığı yakalamamız gerekiyor. Bizim derdimiz toplumsal duyarlılığa da davette bulunmak" dedi.
TÜRKİYE'DE 200 BİN CİVARI DAHİ ÇOCUK VAR
UYCEP olarak yaklaşık 20 yıldır üstün yetenekli ve farklı ilgileri olan çocuklara eğitim programlarıyla, etkinlik ve seminerler düzenlediklerini belirten öğretim görevlisi Kutay Sarı da "Her çocuk özel ama ilgi ve yetenekleri doğrultusunda toplumda yüzde 2-3 aralığındaki üstün yetenekli ve zekalı çocuklarımızın etkinliklerle ve programlarla desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'de 20 milyona yakın öğrenci içinde 200 bin civarında üstün yetenekli ve dahi öğrenci var ama hepsi belirlenmiş değil. Bu çocuklara bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanıyor" dedi.

ANTALYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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