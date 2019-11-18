Psikoteknik Merkezleri 4. Çalıştayı başladı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren ticari araç sürücülerinin psitoteknik raporu bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı

Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Derneği tarafından düzenlenen “Psikoteknik nedir, ne değildir” konulu çalıştay, Kemer’de başladı. Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren ticari araç sürücülerinin psitoteknik raporu bulundurmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak cezaya maruz kalmamak için ilgili kişilerin mutlaka rapor almalarını istedi. Yurt çapında 100’ün üzerinde psikoteknik merkezi yetkilisiyle ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştay, 21 Kasım’a kadar devam edecek.

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunmasıyla başladı. 4.'sü gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Derneği Kurucu Başkanı Cengizhan Kutlu, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm ticari araç sürücülerinin psikoteknik rapor bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, "Trafik kazalarının yüzde 96’sı insan unsurundan kaynaklanmaktadır. İnsan unsurundan kaynaklanan trafik kazalarını en aza indirerek, trafik kazalarını ülkemizde önemli ölçüde azaltmak istiyoruz. Bu çalıştayımıza özellikle merkezlerimizin işleyişi, psikoteknik raporlarının uygulanabileceği yerlerin genişletilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalıştayda hem mevzuat çalıştayımız hem de psikoteknik merkezlerimizin bulunduğu yerlerdeki kapsadığı ve istenilmesi gereken alanları mümkün olduğu kadar geniş tuttuk. Amacımız, trafikteki riskli sürücüyü elemek olacak" dedi.

Çalıştaya, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de katılıyor.

İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Cengizhan Kutlu, psikoteknik raporunun önemini anlattı. Kutlu, "Psikoteknik sürücünün muhakemesini, algısını, refleksini ölçen ve trafiğe hazır olup olmadığını test eden bir test sistemidir. Amacımız riskli sürücüyü tamamen trafikten uzak tutmak. Risk gidene kadar trafikte araç kullanmasını engellemektir" dedi.

"Raporlar nereden ve nasıl alınacak" şeklindeki soruyu da cevaplandıran Kutlu, bu raporların Türkiye’nin hemen hemen her il ve ilçelerinde 400’e yakın ruhsatlı sağlık bakanlığına bağlı psikoteknik ve değerlendirme merkezlerinden alınabileceğini söyledi. Tüm merkezlerin sabah 8’den akşam 21’e kadar açık olduğunu hatırlatan Kutlu, "Şuna dikkat etmek gerekiyor, merkezlerimiz randevu ile çalışıyor. Önceden mutlaka gidip randevu almalarını tavsiye ediyoruz. Bir psikoteknik rapor almak minimum 1 saat sürüyor. 1 saatin altında olan bütün testler geçersiz testlerdir. Vatandaşlarımız bu süreyi ayırırlarsa psikoteknik raporu alabileceklerdir. Psikoteknik raporu almamanın cezası firma sahibine 885 TL, sürücüye 283 TL’dir. 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ortadadır. Ceza işlemine girilmemesi için mutlaka psikoteknik raporunu tüm sürücü ve şoförlerimizin alması gereklidir" diye konuştu.



Özel araç sürücüleri kapsama dahil mi?

Özel araç sürücülerin kapsama dahil olmadıklarının altını çizen Başkan Kutlu, "Bundan sonraki hedeflerimiz özellikle kamyon, tır, iş makinesi, motosiklet ehliyetlerinde ve sürücü belgesinde ilk kayıt olma aşamasında mutlaka kişinin psikoteknik testinden geçtikten sonra sürücü kurslarına kayıt edilmesi" dedi.

Şu anda sadece stajyer sürücü belgeleri olanların stajyerliği iptal olması halinde kendilerinden psikoteknik raporu aldıktan sonra motorlu taşıtlar sürücü kursuna kayıt olabildiğini hatırlatan Kutlu, alkolden üçüncü defa sürücü belgesi alınan kişilerin kendilerine gelmek zorunda olduğunu, sürücü davranışlarına uymayanların, bundan dolayı ceza alanların psikoteknik raporu almak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.