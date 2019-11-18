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Ucuz tatil vaadiyle 2 milyon liralık acente vurgununa şafak baskını Yurt dışından yüzlerce kişiyi ...

İHA

Antalya merkezli 7 ilde, Almanya'da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 5 yıldızlı otellerin görsellerini ve acentelerin ismini kullanarak ucuza tatil vaadiyle çoğunluğu Türk ve Alman vatandaşı yüzlerce kişiyi dolandırdıkları ileri iddia edildi. Şüphelilerin hesaplarındaki 2 milyon TL'yi Türkiye'de kullandıkları belirlendi.

Ucuz tatil vaadiyle 2 milyon liralık acente vurgununa şafak baskını Yurt dışından yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı Antalya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi Almanya’da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 7 ilde, Almanya’da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 5 yıldızlı otellerin görsellerini ve acentelerin ismini kullanarak ucuza tatil vaadiyle çoğunluğu Türk ve Alman vatandaşı yüzlerce kişiyi dolandırdıkları ileri iddia edildi. Şüphelilerin hesaplarındaki 2 milyon TL'yi Türkiye'de kullandıkları belirlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçu yaptığını belirledikleri bir şebekeyi takibe aldı. Siber ekipleri, şüphelilerin, Almanya’da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden, oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında Antalya'daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yapıldığını belirledi.
Şüphelilerin konum bazlı sponsorlu reklamlar vererek, Antalya, İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofisleri aracılığıyla otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenledikleri bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden elde ettikleri parayı önce Almanya ve İsviçre’de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına aktardıkları ve bu hesaplardan da kendi hesaplarına aktararak çoğunluğu Türklerden oluşan yüzlerce Alman vatandaşı ile farklı ülke vatandaşlarını dolandırdıkları tespit etti.
Ulaştıkları bilgiler doğrultusunda ekipler, Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi olmak üzere 7 ilde isimleri tespit edilen 23 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, yurt dışında başka şahıslar adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri gizli bir sistemle depolayarak, bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin yurt dışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de bulunan kendi hesaplarına aktararak kullandıkları tespit edildi. Türkiye'deki mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konulan 23 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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