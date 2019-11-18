Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

ALMANYA'da, kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak, Türk ve yabancı uyruklu kişileri milyonlarca lira dolandırdığı belirlenen 23 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, yurtdışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de kendi hesaplarına aktararak kullandıkları belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Almanya'da kurulan şirketler üzerinden oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında Antalya'daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin adları kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan şirketlerin normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yaptırdığını, konum bazlı sponsorlu reklamlar verdiğini tespit etti.

Ekipler, bu şirketlerin Antalya, İstanbul ve Tekirdağ-Çorlu'da kurdukları Çağrı Merkezi (Call Center) ofisleri aracılığı ile otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenlediklerini, çoğunluğu Türk olmak üzere yüzlerce Alman vatandaşı ve farklı ülke vatandaşını dolandırdıklarını, bu kişilerden elde ettikleri paraları önce Almanya ve İsviçre'de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına, oradan da kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip yapan polis, 14 Kasım'da Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve TekirdağÇorlu ilçesinde isimleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE FATURA VE SÖZLEŞME

Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramada çok sayıda sahte otel rezervasyonuna ait fatura, sahte acente şirket sözleşmesi, yurtdışında başkaları adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri 'bulut' uygulamalarına aktardığı ve bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

2 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, yurtdışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de kendi hesaplarına aktararak kullandıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından 'Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.



ANTALYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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