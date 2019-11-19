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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manavgat'ta hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

İHA

Hakkında hapis cezası bulunan iki kişi ile hırsızlık suçuna karışmış bir kişi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kısa sürede yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında hapis cezası bulunan iki kişi ile hırsızlık suçuna karışmış bir kişi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kısa sürede yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kaydı ve hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Hakkında “Tehdit, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartı Bilgilerini İzinsiz Kullanma ve Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Y. yakalanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkında “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.V. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde müşteriye ait bir cep telefonu çalan S.D. ise aynı gün içerisinde şüpheli olarak yakalandı. Suçunu itiraf eden S.D. de Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ANTALYA

19 Kasım 2019 Salı

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