70 yaşındaki 'demir adam'a, Yeni Zelanda'dan özel davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

70 yaşındaki 'demir adam'a, Yeni Zelanda'dan özel davet

DHA

ANTALYA'da gerçekleştirilen 'Ironman 70.3 Turkey'de 2'nci olan, 'demir adam' lakaplı Ali Bıdı'ya (70), 2020 yılında, Yeni Zelanda'da yapılacak yarış için özel davet gönderildi.

ANTALYA'da gerçekleştirilen 'Ironman 70.3 Turkey'de 2'nci olan, 'demir adam' lakaplı Ali Bıdı'ya (70), 2020 yılında, Yeni Zelanda'da yapılacak yarış için özel davet gönderildi.
Antalyalı iş insanı Ali Bıdı, 2014 yılında başladığı triatlon sporunu yaşam biçimine dönüştürdü. Yurt içinde ve dışında her triatlon yarışına katılan Bıdı, kendi yaş kategorisinde aldığı derecelerle adından söz ettiriyor. Bıdı'ya yakın çevresi ve iş dünyasından arkadaşları, 'demir adam' diye sesleniyor. Ali Bıdı, 2015 yılında Alanya'da Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olarak yarışma tarihine geçti. Bıdı, 750 metre yüzmeyi, 20 kilometre bisikleti, 5 kilometre koşuyu 1 saat 30 dakikada tamamlayarak, 10 sporcu arasından dünya ikincisi oldu. Farklı yarışmalara katılan Bıdı, 2015'te milli sporcu olarak Avusturya'da yarıştı; ancak derece alamadı. Antalya'da, 2016'da yapılan, dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından 'Gloria Ironman 70.3 Turkey'de 1900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 13 dakikada tamamlayarak, kendi yaş kategorisinde Avrupa ikincisi olan Bıdı, 4 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer aldığı Triatlon Balkan Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu.
YENİ ZELANDA'YA ÇAĞRILDI
Antalya Belek'te bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Ironman 70.3 Turkey'de yarışan Ali Bıdı, 84 ülkeden 2 bin sporcuyla birlikte ter döktü. Güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmada Bıdı, kendi yaş kategorisinde 1900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 20 dakikada tamamlayarak, 4 kişi arasından ikinci oldu. Bıdı, bu yarış sonrası özel davet aldı. Yeni Zelanda'da 2020 yılında gerçekleştirilecek yarışmanın komitesi tarafından özel davetle bu yarışa katılma hakkı kazandığını anlatan Ali Bıdı, "9 ülkede yarıştım. Ironman çok zor bir etaptır. 'Ironman 70.3 Turkey'de yaş kategorimde ikinci oldum. Bana derecemin yeterli olduğunu ve Yeni Zelanda'ya gidebileceğimi söylediler. Davet ettiler. İsviçreli rakibime yenildim. Onlar emekli rahat bir şekilde spor yapabiliyor. Benim aynı zamanda işimi de kontrol etmem lazım. Dünya şampiyonu olmaya niyetim var" diye konuştu.
Ali Bıdı, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilecek yarışma için her gün sıkı antrenman yaparak, formunu korumaya çalışıyor.

ANTALYA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Zelandalı çiftten bisikletle üç kıtaya yolculuk
YEREL HABERLER Yeni Zelandalı çiftten bisikletle üç kıtaya yolculuk
Kesme çiçekte sezon başladı
YEREL HABERLER Kesme çiçekte sezon başladı
Kuzenini öldürmekle suçlanan sanık: Babaanneme iftira attı
YEREL HABERLER Kuzenini öldürmekle suçlanan sanık: Babaanneme iftira ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
(ÖZEL) Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler
(ÖZEL) 70 yaşındaki 'Demir Adam'a Yeni Zelanda'dan özel davet
YEREL HABERLER (ÖZEL) 70 yaşındaki 'Demir Adam'a Yeni Zelanda'dan ...
Kaş’ta bozuk yollara onarım
YEREL HABERLER Kaş’ta bozuk yollara onarım
2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı iddiasına 9 tutuklama Almanya'da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheliden 9'u tutuklandı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı iddiasına ...
Manavgat'ta hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Bağ evinde şüpheli ölüm Telefonla ulaşamadıkları yakınlarını bağ evinde ölü buldular
YEREL HABERLER Bağ evinde şüpheli ölüm Telefonla ulaşamadıkları ...
Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesi
YEREL HABERLER Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesi
4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma
YEREL HABERLER 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı ...
Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı sağlayacak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır"
YEREL HABERLER Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı ...
Yabancılara özel altyazılı tiyatro
YEREL HABERLER Yabancılara özel altyazılı tiyatro
Armutlu, dernek başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Armutlu, dernek başkanlığına adaylığını açıkladı
Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler ...
Asansör güvenliği için işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Asansör güvenliği için işbirliği protokolü
Türkiye'de ilk kez İngilizce alt yazılı oyun sahnelendi Yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk kez İngilizce alt yazılı oyun ...
AESOB Başkanı Dere: " Altında taksit imkanı hem vatandaş hem kuyumcu için kazanç olacak"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: " Altında taksit imkanı hem ...
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü Motosikletin ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden ...
Kepez’den örnek çevreci çalışma Bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpekler için de mama yapılacak kompost çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kepez’den örnek çevreci çalışma Bahçe atıklarından ...
Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak
YEREL HABERLER Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak
Mert'in mayın bulan drone'u Vietnam'da
YEREL HABERLER Mert'in mayın bulan drone'u Vietnam'da
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X