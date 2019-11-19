Kaş’ta bozuk yollara onarım

Kaş Belediyesi, mahallelerde bozuk ve yıpranmış yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Kaş Belediyesi vatandaşların taleplerini de göz önünde bulundurarak, mahallelerde bozuk ve yıpranmış yolları yenilemeye aldı. Bu kapsamda Ova, Kınık ve Çavdır mahallesini birbirine bağlayan Göl Yolunda düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Vatandaşların talebi ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç mahalleyi birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda yoğun şekilde çalışıyor. Kamyonlarla malzeme taşıyarak yolda yükseltme çalışmaları da yapan ekipler, arabaların zorlukla geçtiği yerlerde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çavdır Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Ahmet Düver, “1965 yılında Çavdır köyünde bir tane traktör vardı. Şoförlüğe başladım. Bu gördüğünüz yollarda çamurlara çok çakıldım, günlerce çekemedim aracı. Kınık’tan motor getirdik, çektirdik. O zaman ki bu yollarda su içinden geçiliyordu. Bu yollarda en fazla rezilliği ben çektim. Şimdi her kapıda taksi. Yollarımız da böyle güzel olursa biz başka ne isteriz. ”dedi.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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