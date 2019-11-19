(ÖZEL) 70 yaşındaki 'Demir Adam'a Yeni Zelanda'dan özel davet

- Antalya'da gerçekleştirilen 'Ironman 70.3 Türkiye'de 2'nci olan, 'Demir Adam' lakaplı 70 yaşındaki Ali Bıdı'ya, 2020 yılında, Yeni Zelanda'da yapılacak yarış için özel davet geldi.

Antalyalı iş adamı Ali Bıdı, 2014 yılında başladığı triatlonu yaşam biçimine dönüştürdü. Yurt içinde ve dışında her triatlon yarışına katılan Bıdı, kendi yaş kategorisinde aldığı derecelerle adından söz ettiriyor. Bıdı'ya yakın çevresi ve iş dünyasından arkadaşları, 'Demir Adam' diye sesleniyor. Bıdı, 2015 yılında Alanya'da Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olarak yarışma tarihine geçti. Bıdı, 750 metre yüzmeyi, 20 kilometre bisikleti, 5 kilometre koşuyu 1 saat 30 dakikada tamamlayarak, 10 sporcu arasından dünya ikincisi oldu. Farklı yarışmalara katılan Bıdı, 2015'te milli sporcu olarak Avusturya'da yarıştı; ancak derece alamadı. Antalya'da, 2016'da yapılan, dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından 'Gloria Ironman 70.3 Türkiye'de 1900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 13 dakikada tamamlayarak, kendi yaş kategorisinde Avrupa ikincisi olan Bıdı, 4 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer aldığı Triatlon Balkan Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

YENİ ZELANDA'YA ÇAĞRILDI

Antalya Belek'te bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Ironman 70.3 Türkiye'de yarışan Ali Bıdı, 84 ülkeden 2 bin sporcuyla birlikte ter döktü. Güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmada Bıdı, kendi yaş kategorisinde 1900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 20 dakikada tamamlayarak, 4 kişi arasından ikinci oldu. Bıdı, bu yarış sonrası özel davet aldı. Yeni Zelanda'da 2020 yılında gerçekleştirilecek yarışmanın komitesi tarafından özel davetle bu yarışa katılma hakkı kazandığını anlatan Ali Bıdı, "9 ülkede yarıştım. Ironman çok zor bir etaptır. 'Ironman 70.3 Türkiye'de yaş kategorimde ikinci oldum. Bana derecemin yeterli olduğunu ve Yeni Zelanda'ya gidebileceğimi söylediler. Davet ettiler. İsviçreli rakibime yenildim. Onlar emekli, rahat bir şekilde spor yapabiliyor. Benim aynı zamanda işimi de kontrol etmem lazım. Dünya şampiyonu olmaya niyetim var" diye konuştu.

Ali Bıdı, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilecek yarışma için her gün sıkı antrenman yaparak, formunu korumaya çalışıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Bıdı'nın antrenman görüntüsü

Ali Bıdı'nın açıklamaları

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

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